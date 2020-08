Intel Xe: Erste Gaming-Grafikkarten für Desktops kommen ab 2021

Intel bläst zum Angriff auf Nvidia und Co. Ab 2021 will man die nach Jah­ren ersten neuen Grafikchips aus eigener Entwicklung auch für Desktop-Systeme auf den Markt bringen. Die neuen Intel-Grafikkarten sollen dann auch für Gaming-Zwecke nutzbar sein.

Ray-Tracing und GDDR6 an Bord

Wie Intel heute im Zuge der offiziellen Präsentation seiner "Tiger Lake"-SoCs angekündigt hat, sollen die ersten Intel Xe-GPUs in diesem Jahr in Notebooks angeboten werden. Außerdem sollen HPC-Systeme relativ bald ebenfalls damit ausgestattet werden können. Den Einstieg in den Markt für Gaming-Grafikkarten plant man hingegen für 2021.Das Unternehmen will die Gaming-orientierten Versionen seiner Xe-GPUs als "Intel Xe-HPG" vermarkten und mit einer Reihe angepasster Features versehen. Unter anderem soll Hardware-beschleunigtes Ray-Tracing und GDDR6-Grafikspeicher geboten werden. Darüber hinaus machte Intel bisher aber keine weiteren konkreten Angaben zu den neuen Grafikkarten.Intel kündigte immerhin noch an, dass man die Gaming-GPU dann bei ihrer Verfügbarkeit auch für die Nutzung in externen Grafikdocks anbieten will. Damit wächst die Palette über die für Laptops konzipierten, sparsamen Varianten namens Intel Xe-LP (Low Power), Xe-HP (für Rechenzentren), Xe-HPC (für Creator-PCs) um die Gaming-Variante Xe-HPG an.Intels Angaben zufolge soll noch in diesem Jahr die DG1 Xe-Entwickler-Grafikkarte für die Entwickler von Spielen und anderer Software zu haben sein. Mit den kommenden Intel Xe-HPG-Grafikkarten will der Konzern alle in diesem Jahr erfolgten Entwicklungen und Erfahrungen einfließen lassen, darunter die Effizienz der HPC-Varianten, die Skalierbarkeit der Data-Center-Versionen und die Energieeffizienz der Laptop-Version.Letztlich muss sich aber erst in der realen Welt zeigen, wie gut sich Intels neue GPUs im Vergleich mit den seit Jahren erfolgreichen Chips von AMD und Nvidia messen können.