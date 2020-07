Apple iPhone 12: Neuer Leak sagt sinkende Akkukapazitäten voraus

Ein aktueller Leak beschäftigt sich mit den möglichen Ak­ku­ka­pa­zi­tä­ten der für den Herbst erwarteten Apple iPhone 12-Familie. Schenkt man an­geb­li­chen Unterlagen diverser Zertifizierungs­behörden Vertrauen, könnte die theoretische Ausdauer der neuen Smartphones sinken.

Kapazität soll geringer ausfallen. Doch auch die Akkulaufzeit?

Leak der Apple iPhone 12-Modelle Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preis in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

Wie der indische Produktvergleich und Blog MySmartPrice berichtet, ist man in den Da­ten­ban­ken der Zer­ti­fi­zie­rungs­platt­for­men UL Demko, Safety Korea und 3C auf diverse Angaben gestoßen, die auf neue iPhone-Akkus hindeuten. Hinter den Modellnummern A2471, A2431 und A2466 sollen sich Energiespeicher verbergen, die der US-amerikanische Hersteller in seinen zukünftigen iOS-Smartphones der iPhone 12-Serie verbauen könnte. Passend dazu bringen die Blogger die detaillierten Angaben in Verbindung mit den drei möglichen Größen der kommenden Apple-Flaggschiffe.Demnach könnte das voraussichtlich günstigste und kompakteste 5,4-Zoll-Modell mit einer Akkukapazität von 2227 mAh ausgestattet werden. Die beiden 6,1 Zoll großen Smartphones iPhone 12 Max und iPhone 12 Pro hingegen sollen über 2775 mAh verfügen. Mit 3687 mAh sei zudem bei Apples Spitzenmodell iPhone 12 Pro Max zu rechnen. Im Vergleich zur ak­tu­el­len Generation würde die "Größe" der verbauten Batterien schrumpfen. Das iPhone 11 (6,1 Zoll) und das iPhone 11 Pro Max (6,5 Zoll) werden derzeit mit 3110 mAh respektive 3969 mAh bestückt. Doch wie üblich sagen diese Kennzahlen wenig über die Akkulaufzeit aus.Nicht nur ist das Zusammen­spiel aus Hard- und Software entscheidend, sondern zudem der Strom­verbrauch einzelner Komponenten. Dazu zählen neben dem Display auch die von Apple auf Energie­effizienz getrimmten ARM-Chips. Trotz möglicherweise sinkenden Ak­ku­ka­pa­zi­tä­ten ist stark davon auszugehen, dass der Hersteller die Angaben zur Laufzeit (ca. 10 bis 20 Stunden Videowiedergabe) erhalten, wenn nicht sogar erhöhen wird. Preislich sollen die neu­en iPhone 12-Modelle ab 649 Dollar starten. Unsicher ist jedoch, wann die High-End-Smart­phones den Markt erreichen. Derzeit ist von einem unbestätigten Startschuss im September oder Oktober die Rede.