Deutsche Telekom feiert Bergfest: 5G erreicht Hälfte der Verbraucher

Die Deutsche Telekom kommt mit dem Ausbau ihrer 5G-Infrastruktur weiterhin zügig voran. Binnen der letzten Wochen sollen bundesweit 18.000 weitere Antennen in das Mobilfunknetz integriert worden sein, teilte das Unternehmen heute mit.

Ziel sind 2/3 bis Jahresende

"Damit können jetzt 40 Millionen Menschen 5G nutzen", hieß es seitens der Telekom. Dies bezieht sich darauf, dass man hierzulande stets davon ausgeht, dass die Verbraucher das Mobilfunknetz in ihren eigenen vier Wänden nutzen. Entsprechend richten sich auch die Anforderungen zur Mobilfunkabdeckung in erster Linie nach der Zahl der versorgten Haushalte.In rund 3.000 Städten und Gemeinden besteht nun aber zumindest die Möglichkeit, 5G-Verbindungen zu nutzen - wenn man denn bereits über einen entsprechenden Tarif und auch über ein passendes Endgerät verfügt. Installiert wurden den Angaben zufolge Antennen in diversen Großstädten, aber auch in kleineren Ortschaften. Sogar auf der Zugspitze soll man mit Telekom-Vertrag jetzt 5G nutzen können."Wir feiern heute unser Bergfest für 5G. Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist jetzt versorgt. 5G ist in allen Bundesländern angekommen. Das ist ein großer Schritt für unsere Kunden, unser Netz und für die Digitalisierung in Deutschland", sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. Das Ziel besteht nun darin, bis zum Jahresende zwei Drittel der Haushalte mit den 5G-Anlagen zu erreichen. Damit ist der Konzern beim Ausbau aktuell der Spitzenreiter in Deutschland.Wer noch kein 5G nutzen kann, soll aber trotzdem auch von dem Ausbau profitieren. Denn die Telekom setzt in ihrem Netz das Dynamic Spectrum Sharing (DSS) ein, durch das die freien Kapazitäten der 5G-Infrastruktur direkt auch für LTE-Verbindungen genutzt werden können. Insbesondere bei einer hohen Auslastung einer Funkzelle soll das spürbare Verbesserungen mit sich bringen.