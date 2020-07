Netflix, Amazon & Disney+: Serien- und Film-Highlights der Woche

Auch wenn der Sommer dieses Jahr vielerorts eher bescheiden ausfällt, herrscht bei den Streaming-Diensten wie immer das traditionelle Sommerloch. Denn allzu viel Neues wird in der aktuellen Woche nicht freigeschaltet. Ausnahmen gibt es aber glücklicherweise doch.

Netflix greift zum Regenschirm

Jack Whitehall: I'm Only Joking (28.07.2020)

Last Chance U: Laney (28.07.2020)

Jane The Virgin: Staffel 5 (28.07.2020)

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 4 (29.07.2020)

Die Speedcuber (29.07.2020)

The Hater (29.07.2020)

Transformers: War For Cybertron Trilogy (30.07.2020)

Rache ist süß (31.07.2020)

The Umbrella Academy: Staffel 2 (31.07.2020)

Vis a vis: El Oasis (31.07.2020)

Seriously Single (31.07.2020)

Die Supermonster: Die neue Klasse (01.08.2020)

Arrow: Season 7 (01.08.2020)

London Has Fallen (01.08.2020)

Mother! (01.08.2020)

The Little Witch (01.08.2020)

Scooby-Doo (01.08.2020)

Two Is a Family (01.08.2020)

Geronimo: An American Legend (01.08.2020)

Plan B - Scheiss Auf Plan A (01.08.2020)

Plötzlich Papa (01.08.2020)

Vernetzt (02.08.2020)

Hustlers (28.07.2020)

Der Ghostwriter (30.07.2020)

Ghostbusters (01.08.2020)

Auf Yetis Spuren (31.07.2020)

Die verschwundene Zivilisation (31.07.2020)

Get a Horse! (Kurzfilm) (31.07.2020)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer - Staffel 1 (31.07.2020)

Im Flug erobert (Kurzfilm) - (31.07.2020)

John Henry (Kurzfilm) - (31.07.2020)

King Fishers Staffel 1 (31.07.2020)

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm) - (31.07.2020)

Lorenzo (Kurzfilm) - (31.07.2020)

Rapunzel - verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm) - (31.07.2020)

The Ballad of Nessie (Kurzfilm) - (31.07.2020)

Tick Tock Tale (Kurzfilm) - (31.07.2020)

Wettstreit der Raubkatzen (31.07.2020)

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Die Zeit zwischen 27. Juli und 2. August würden normalerweise die meisten Menschen in Deutschland und auch dem Rest der Welt am Strand oder Pool, in den Bergen oder an exotischen Orten verbringen. Doch 2020 ist aufgrund Corona (und den teils viel zu tiefen Temperaturen) nichts normal, entsprechend sitzen auch im "Hochsommer" viele zu Hause herum und gucken fern. Doch hier sollte man wohl am besten zu seiner Nachholliste greifen, denn allzu viel Neues gibt es von Netflix , Amazon & Disney+ in dieser Woche nicht.Die große Ausnahme liefert Netflix: Denn der Streaming-Marktführer schickt am 31. Juli die zweite Staffel von The Umbrella Academy ins Rennen. Das bunte Spektakel mit den etwas anderen Superhelden ist zweifellos das Highlight der Woche und vorab kann man auch schon viel Gutes über die Rückkehr der Hargreeves-Geschwister hören.Ebenfalls am nächsten Freitag startet auf Netflix "Rache ist süß", die britische Serie erzählt von einem Racheplan von vier Privatschülerinnen, die ihre Differenzen hinter sich lassen, um sich an ihren Peinigern zu rächen. Anime-Fans sollten bereits am Tag zuvor Netflix anwerfen, denn am 30 Juli startet Transformers: War For Cybertron Trilogy.Wer sich in Sachen Streaming vor allem auf Amazon Prime Video und Disney+ verlässt, der hat es deutlich schwerer, wenn es darum geht, Neues zu finden. Bei Amazon gibt es mit Ausnahme des Jennifer Lopez-Filmes Hustlers praktisch nichts Erwähnenswertes, bei Disney+ werden nächsten Freitag lediglich Freunde von Kurzfilmen glücklich, da der Unterhaltungskonzern gleich acht davon freigibt. Auch hier gibt es aber eine Ausnahme, denn Starkoch Gordon Ramsay geht auf kulinarische Serien-Abenteuer.