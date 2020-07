Netflix, Amazon & Co.: Das sind die neuen Serien & Filme der Woche

Wer den Urlaub oder die Sommerferien für einen Film- und Serien-Ma­ra­thon nutzen möchte, der kann sich in dieser Woche über 20 neue Block­buster freuen. Welche Streaming-Highlights Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zu bieten haben, zeigt euch unsere Übersicht.

DJ Cinderella (13.07.2020)

Cube (13.07.2020)

Urzila Carlson: Overqualified Loser (14.07.2020)

On est ensemble (14.07.2020)

Das Geschäft mit Drogen (14.07.2020)

The Equalizer 2 (14.07.2020)

Dunkle Leidenschaft (15.07.2020)

Hautentscheidung: Vorher - Nachher (15.07.2020)

Die Fremdgeher (15.07.2020)

Indian Matchmaking (16.07.2020)

Fatal Affair (16.07.2020)

Cursed - Die Auserwählte (17.07.2020)

Mund zu Mund (17.07.2020)

Suits: Staffel 8 - Teil 1 (18.07.2020)

Das Kapital im 21. Jahrhundert (13.07.2020)

The Hunter (13.07.2020)

Aufbruch zum Mond (15.07.2020)

Johnny English - Man lebt nur dreimal (15.07.2020)

Absentia - Staffel 3 OV/OmU (17.07.2020)

The Catch - Staffel 1 & 2 (17.07.2020)

TT3D: Closer to the Edge (18.07.2020)

Enthüllt: Geheimnisse der Meere Staffel 2 (17.07.2020)

Marvel Rising: Operation Shuri (17.07.2020)

Wildes Chile Staffel 1 (17.07.2020)

Auch in der Woche vom 13. bis 19. Juli hat vor allem Netflix das umfangreichste Angebot un­ter den Video-Streaming-Diensten, wenn es um Serien- und Film-Neustarts geht. Vor allem auf die erste Staffel von Cursed dürften sich viele Fantasy-Fans freuen. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation der Artussage, die mit Katherine Langford (Tote Mädchen lügen nicht) in der Hauptrolle besetzt wurde. Außerdem sieht man den Psycho-Thriller Fatal Affair, ein Comedy-Special mit Urzila Carlson und den ersten Teil der achten Staffel von Suits. Amazon Prime Video hingegen startet mit der dritten Staffel der Originalserie Absentia, die ab dem 17. Juli vorerst allerdings nur in der OV/OmU-Version verfügbar ist. Weiterhin wer­den die zwei einzigen Staffeln von The Catch und Filme wie The Hunter mit Willem Dafoe und Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling zum Streamen und Herunterladen angeboten. Den ko­mö­dian­ti­schen Bereich deckt man mit dem dritten Teil von Johnny English ab. Disney+ über­zeugt in dieser Woche abschließend mit den Naturdokus Geheimnisse der Meere und Wildes Chile sowie dem Animationsfilm Marvel Rising: Operation Shuri.