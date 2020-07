Netflix, Amazon & Disney+: Die neuen Serien und Filme der Woche

In dieser Woche versorgen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ihre Abonnenten mit mehr als 20 neuen Filmen und Serien. Unsere Übersicht zeigt euch, welche bekannten Blockbuster in den nächsten sieben Tage ihre Online-Premiere feiern.

Überschaubare Neustarts bei Amazon Prime Video und Disney+

Prometheus - Dunkle Zeichen (20.07.2020)

Aliens vs. Predator 2 (20.07.2020)

Ashley Garcia: Genius in Love (20.07.2020)

Slender Man (21.07.2020)

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (21.07.2020)

How to sell drugs online (fast): Staffel 2 (21.07.2020)

Norsemen: Staffel 3 (22.07.2020)

Stadt der Angst: New York gegen die Mafia (22.07.2020)

Streetfood: Lateinamerika (22.07.2020)

Zeichen (22.07.2020)

Larva Island: Der Film (23.07.2020)

Der nächtliche Besucher (24.07.2020)

The Happy Prince (24.07.2020)

The Kissing Booth 2 (24.07.2020)

Dragons: Die jungen Drachenretter: Sing mit mir (24.07.2020)

Sing On! Spain (24.07.2020)

Good Girls: Staffel 3 (26.07.2020)

Primal - Die Jagd ist eröffnet ab 20. Juli

Night School ab 21. Juli

The Legend of Hercules ab 21. Juli

Der Nussknacker und die vier Reiche (24.07.2020)

Wild Japan: Snow Monkeys (24.07.2020)

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Mit einem Netflix-Abo ist man in der Woche vom 20. bis 26. Juli scheinbar am besten be­ra­ten, denn auch in den nächsten Tagen fällt hier der Nachschub deutlich größer aus als bei den Konkurrenten. Sci-Fi-Fans können sich bereits heute über beliebte Filme wie Prometheus und Aliens vs. Predator 2 freuen. Zudem sieht man ab Dienstag den zweiten Teil von Phan­tas­ti­sche Tierwesen mit Grindelwalds Verbrechen auf Netflix . In Hinsicht auf neue Serien sind vor allem die zweite Staffel von "How to sell drugs online (fast)", weitere Folgen von Norse­men und die dritte Season von Good Girls erwähnenswert.Amazon und Disney bieten in dieser Woche zusammen gerade eine Handvoll neuer Filme. Prime Video will dabei mit Kevin Hart in Night School und Nicolas Cage in Primal überzeugen. Weiterhin startet ein mittlerweile sechs Jahre alter Streife über die Legende von Hercules. Bei Disney+ geht es hingegen märchenhaft zu. "Der Nussknacker und die vier Reiche" lief zwar bereits vor zwei Jahren in den Kinos, darf mit seiner Starbesetzung jetzt aber auch mit dem Streaming-Dienst über die Mattscheibe flimmern. Mit dabei sind Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren und Morgan Freeman.