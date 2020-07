Release verzögert sich: Apple iPhone 12 erst im November erwartet

Aufgrund der Coronakrise soll sich der Start des neuen Apple iPhone 12 deutlich verschieben. Aus aktuellen Berichten geht hervor, dass einige der im September erwarteten Smartphone-Flaggschiffe erst im Oktober oder gar November ausgeliefert werden können.

Gespräche über 4G-Versionen und Parallelen zum iPhone X-Start

Leak der Apple iPhone 12-Modelle Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preis in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

In Hinsicht auf die neue iPhone 12-Familie wird derzeit kein Thema so oft diskutiert wie der mögliche Release-Termin der iOS 14-Smartphones . Während einige Analysten noch von ei­nem pünktlichen Start im September ausgehen, wurde bereits Anfang Juni von einer Ver­zö­ge­rung bis hinein in das vierte Quartal 2020 gesprochen . Diesen Spekulationen schließt sich der japanische Apple-Blog Mac Otakara an, dem angeblich neue Informationen aus der chi­ne­si­schen Lieferkette des Herstellers vorliegen. Demnach müssen sich Interessenten je nach iPhone-Modell voraussichtlich bis November gedulden.Schenkt man den Gerüchten Vertrauen, werden die neuen Flaggschiffe in einer 4G-Version erst im Oktober verkauft. Die 5G-Varianten sollen hingegen einen Monat später den Markt erreichen. Auch aus diesem Grund sollte man "Insider"-Informationen dieser Art mit Skepsis betrachten, da Experten bisher ausschließlich von vier iPhone 12-Modellen ausgehen, die al­le­samt mit einem 5G-Modem erwartet werden. Ob sich Apple zugunsten der Lieferzeit kurz­fris­tig für die Produktion zusätzlicher LTE-Smartphones entschieden hat, bleibt ab­zu­war­ten. Ebenso befindet sich der Termin einer möglichen iPhone-Keynote in der Schwebe.Es ist fraglich, ob der US-amerikanische Hersteller an seiner üblichen September-Keynote fest­hal­ten oder diese in den Oktober verschieben wird. Dagegen spricht jedoch unter an­de­rem der Launch des iPhone X vor drei Jahren. Das für Apple wegweisende Smartphone im Notch-Design wurde im September 2017 präsentiert, jedoch erst ab November ausgeliefert. Eine Option, auf die man auch zur Vorstellung des iPhone 12 (Max) und iPhone 12 Pro (Max) zurückgreifen könnte. Bekanntlich wird sich Apple im Vorfeld der Keynote jedoch nicht zu den Spekulationen äußern.