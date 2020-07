Far Cry 6: Trailer zeigt den Schurken des neuen Open-World-Shooters

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Wie erwartet hat Ubisoft beim hauseigenen UbiForward-Stream am Sonntagabend Far Cry 6 offiziell vorgestellt. Im ersten Trailer macht uns der Publisher mit dem neuen Setting des Shooters vertraut und stellt uns den oder die neuen Antagonisten schon einmal ein wenig genauer vor.Far Cry 6 verlegt die Geschichte auf den fiktiven Inselstaat Yara, der unter der Kontrolle des Diktators Antón Castillo (gespielt vom Breaking-Bad-Star Giancarlo Esposito) steht. Als Widerstandskämpfer werden sich Spieler anscheinend auch mit dessen Sohn anlegen müssen, der im Ankündigungstrailer eine sehr eindrucksvolle Lektion von seinem Vater erteilt bekommt. Auf YouTube hat Ubisoft zudem noch einen weiteren CGI-Trailer veröffentlicht, Spielszenen gibt es aber auch hier noch keine zu sehen. Das Studio verspricht allerdings die bisher größte Welt in einem Far-Cry-Spiel. Außerdem haben Spieler zu Beginn die Wahl, ob sie als männlicher oder weiblicher Held das Regime des Diktators stürzen möchten. Far Cry 6 erscheint am 18. Februar 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Google Stadia.