Sonne, Wind und Akkus: Eon baut Pilotnetz für sichere Energiewende

Der Energiekonzern Eon plant die Umsetzung eines Pilotprojektes, mit dem man Verbrauchern die Angst vor der Energiewende ein weiteres Stück nehmen will. Beispielhaft soll in entlegenen Dörfern Schottlands eine Versorgungssicherheit mit Sonne und Wind garantiert werden.

Neue Abteilung wird gegründet

Eon wird dabei mit dem britischen Netzbetreiber Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) und der Costain Group zusammenarbeiten, berichtet das Handelsblatt . "Mit dem 'Resilience as a Service'-Projekt werden wir demonstrieren, dass Ausfallsicherheit und Zu­ver­läs­sig­keit der Stromversorgung nicht nur kostengünstiger für unsere Kunden, sondern durch den Einsatz neuer Technologien und intelligenter Steuerungen sogar klimaneutral gestaltet werden kann", wird Paul French, der britische Vertriebschef Eons, zitiert.In dem Netz sollen Wind- und Solaranlagen mit Lithium-Ionen-Speichersystemen kombiniert werden, die dann über entsprechende Steuerungssysteme so miteinander zusammenwirken, dass auch Ausfälle anderer Versorger problemlos überbrückt werden können. Intelligente Steu­e­rungs­tech­nik soll dafür sorgen, dass die Netze durchgängig funktionieren und auch ge­nug Ener­gie in den Speichersystemen vorgehalten wird, um eine Flaute am Abend über­brü­cken zu können.Eon plant Investitionen von rund 11 Milliarden Euro in das Projekt. Im Konzern wird außerdem eine eigene Abteilung eingerichtet, die zukünftig an verschiedenen Innovationen arbeiten soll. Das betrifft insbesondere auch die Ko­ope­ra­tio­nen mit diversen Partnern, mit denen man hin­sicht­lich der nötigen Technologien und Konzepte in den Austausch gehen kann."Für eine schnellere und bezahlbare Ener­gie­wen­de in ganz Europa brauchen wir mehr zu­kunfts­orientierte Ko­ope­ra­tions­pro­jek­te und den Austausch von Know-how", so Luis Hernandez, der in der neuen Innovationssparte den Netzwerkbereich leitet. Anfangs ist die neue Abteilung erst einmal mit 40 Mitarbeitern ausgestattet, es sollen zukünftig aber deutlich mehr werden.