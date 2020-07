Nintendo 64: Originalverpackte Kult-Konsole endlich im Unboxing

Vergleichsweise schwache Technik

Es gibt noch weitaus mehr Geräte aus frühen Zeiten, die komplett im Originalzustand in ihrer ursprünglichen Verpackung zu bekommen sind. So verhält es sich auch mit der Spielekonsole Nintendo 64. Das gibt unserem Kollegen Alexander Böhm die Möglichkeit, auch für dieses Produkt ein Unboxing-Video zu produzieren, wie man es in jener Zeit, in der das System zum aktuellen Technik-Bestand gehörte, noch nicht kannte.Das System kam in der vorliegenden deutschen Ausgabe im März 1997 auf den Markt. Und hier hatte man es bereits mit einem 64-Bit-System zu tun. Trotz der damit recht großen Adressbreite waren die integrierten Prozessoren aus heutiger Perspektive noch sehr langsam. Den Kern bildete hier eine RISC-CPU mit 93,75 MHz, die von einem mit 62,5 MHz getakteten Grafikchip unterstützt wurde.In den Speichermodulen, auf denen die Spiele ausgeliefert wurden, fanden gerade einmal 64 Megabyte Platz und damit sehr viel weniger als auf einer CD, die damals auch schon lange als Speichermedien zur Verfügung stand und von den Spieleherstellern reichlich genutzt wurde. Trotzdem schaffte es das System, sich die Herzen zahlreicher Gamer zu erobern. Fast 33 Millionen Stück wurden verkauft.