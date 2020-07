Galaxy Tab S7: Leak zeigt Samsungs neuen iPad Pro-Klon mit Tastatur

Samsung wird voraussichtlich in den nächsten Wochen einen neuen iPad Pro-Konkurrenten namens Galaxy Tab S7 vorstellen. Dieses Tablet be­leuchtet ein aktueller Leak näher. Es soll sich um ein echtes High-End-Gerät handeln, das auch als Notebook-Ersatz dienen könnte.

iPad Pro-Design, neuer S Pen und Tastur-Cover

Android-Tablet mit High-End-Ausstattung als Notebook-Ersatz

Nächstes Samsung Unpacked-Event wohl Anfang August

OnLeaks//Pigtou

Das Galaxy Tab S7 und auch ein Galaxy Tab S7+ sind keine Unbekannten in der Gerüch­te­küche, doch ein jüngst durchgesickertes Pressebild gewährt einen ersten Blick auf das Tab S7 zusammen mit dem passenden S Pen und einem neuen Tastatur-Cover. Ver­öf­fent­licht wurde die Aufnahme von dem Insider Evan Blass, wie SamMobile.com informiert. Außerdem gut auf dem Bild zu sehen sind zwei Lautsprecher des kommenden Geräts an der Unterseite und ein USB-C-Anschluss sowie ein Pogo-Pin-Anschluss an der linken Rahmenseite, über den sich offenbar die Tastatur mit dem Tablet verbindet.Das Tastatur-Cover des Tab S7 an sich weist eine separate Zahlenreihe über den Buchstaben sowie ein Trackpad auf. Auf dem Foto erinnert das Keyboard mit seinem leicht kantigem Look an die Tastatureinheit von Apples Magic Keyboard für die iPad Pro-Reihe . Ebenfalls mit an Bord ist bei der Tab S7-Lösung offenbar ein mit Magneten bestückter zweiter Teil, der sich an die Tablet-Rückseite einfach andocken lässt. Bei Samsung handelt es sich dabei allerdings um ein tatsächlich separates Cover mit Kickstand. Der neue S Pen für die Tab S7-Serie ist im Ver­gleich zum Stift des Tab S6 weniger abgeflacht und mehr zylinderförmig. Dies könnte zu einem erhöhten Nutzungskomfort beitragen. Über neue Funktionen des S Pen ist bislang nichts bekannt geworden.Was die technischen Details zur Tab S7-Reihe angeht, so liegen dazu bereits ausführliche Informationen vor. Das Tab S7 und Tab S7+ unterscheiden sich demnach lediglich in Sachen Display- und Akkugröße . Während im kleineren Modell ein 11 Zoll großes Super-AMOLED-Panel mit QHD+-Auflösung und ein 7760-mAh-Akku stecken, wartet die Plus-Variante mit 12,4-Zoll-Bildschirm und 10.090-mAh-Akku auf.Angetrieben werden die beiden Tablets von ei­nem Qualcomm Snapdragon 865 Plus Pro­zes­sor , der erst vor kurzem offiziell an­ge­kün­digt worden ist. Beide sollen entweder mit 6 Gi­ga­byte RAM und 128 Gigabyte internem Spei­cher oder 8 Gi­ga­byte RAM und 256 Gi­ga­byte Spei­cher angeboten werden. Außerdem werden Kunden die Wahl zwischen einer Variante nur mit WLAN-Konnektivität und einer mit zu­sätz­li­chem LTE-Modem haben. Abgerundet wird die Ausstattung durch einen im Display integrierten Fingerabdruckscanner, ein mit 13 und 5 Me­ga­pi­xel auflösendes Dual-Kamera-System auf der Rückseite und eine 8-Megapixel-Front­ka­me­ra sowie Google Android 10 mit Samsungs One UI in Version 2.5.Die neue Galaxy Tab S7-Reihe könnte Samsung am 5. August 2020 auf einem Unpacked-Event präsentieren. Neben den Tablets soll der südkoreanische Hersteller dort auch die Samsung Galaxy Note 20-Familie, die Klapp-Smartphones Galaxy Z Fold 2 und Z Flip 5G, die Galaxy Watch 3 und die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Live offiziell ankündigen.