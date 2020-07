PHP 8.0: Microsoft verkündet, keinen Windows-Support zu bieten

Microsoft stellt nach über einem Jahrzehnt überraschend den Support für die Programmiersprache PHP auf Windows ein. Der zuständige Projekt­leiter bestätigte, dass man PHP 8.0, die derzeit noch entwickelt wird, nicht mehr unterstützen wird.

Die Entscheidung kommt etwas überraschend, denn bis vor kurzem gab es noch reichlich Signale aus Redmond, dass Microsoft an dem Support für PHP 8.0 arbeitet. Was nun zum Umdenken geführt hat ist nicht bekannt - klar ist aber, dass es wohl dank Alternativen gar nicht mehr so viele Betroffenen geben wird. Zudem hat sich PHP-Entwicklerin Sara Golemon bereits gemeldet und beschwichtig , dass man in der Community selbst für eine Lösung sorgen könne. Sie sei zwar nicht glücklich über die Entscheidung, führte sie aus, aber es sei eine überwindbare Hürde.Die bislang veröffentlichten PHP-Versionen sind dabei nicht betroffen, wie Dale Hirt, Projektleiter für PHP bei Microsoft, verkündet hat. In der PHP-Community hat er nun die Pläne des Konzerns enthüllt und alle wichtigen Details genannt. Dabei wird nun deutlich, dass es für PHP 8.0 keinen Support in "irgendeiner Form" geben soll. Hirt schrieb "Wir unterstützen PHP derzeit mit Entwicklungs- und Build-Anstrengungen für PHP 7.3 und PHP 7.4. Darüber hinaus helfen wir bei der Erstellung von PHP 7.2 unter Windows, wenn Sicherheitskorrekturen erforderlich sind. Da PHP 8.0 nun aber gerade auf Hochtouren läuft, wollten wir die Community über unsere aktuellen Pläne informieren.Wir wissen, dass die aktuelle Kadenz 2 Jahre nach der Ver­öffent­lichung für Fehler­be­heb­ungen und 1 Jahr danach für Sicherheits­korrekturen beträgt. Das bedeutet, dass PHP 7.2 im November aus dem Support gehen wird. PHP 7.3 wird erst im November in den Sicherheitsfix-Modus gehen. PHP 7.4 wird noch ein weiteres Jahr für Fehlerbehebungen und dann ein Jahr für Sicherheits­korrekturen haben. Wir verpflichten uns, die Entwicklung und den Aufbau von PHP unter Windows für 7.2, 7.3 und 7.4 beizubehalten, solange sie offiziell unterstützt werden.Wir werden jedoch PHP für Windows für die Version 8.0 und darüber hinaus in keiner Weise unterstützen."