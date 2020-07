Intel unter Druck: Neuer Core i9-10850K als Antwort auf Ryzen 3000XT

Intel scheint die Markeinführung eines weiteren Core i9-Prozessors der 10. Generation für Desktop-PCs vorzubereiten. Das zumindest legt ein kürzlich entdeckter Geekbench-Datenbankeintrag nahe. Die CPU dürfte gegen AMDs neuen Ryzen 9 3900XT ins Rennen gehen.

Geekbench verrät Details zu Core i9-10850K

Neuer Core i9 als Antwort auf Ryzen 9 3900XT

Bei dem bislang nicht offiziell vorgestellten Intel-Chip, der den Benchmark-Parcours von Geekbench durchlaufen hat, handelt es sich laut der Webseite Videocardz um den Core i9-10850K. Wie der bereits erhältliche Core i9-10900K bietet dieser den vorliegenden Informationen nach zehn Rechenkerne, die 20 Threads parallel abarbeiten können. Der Basistakt der CPU wird mit 3,6 Gigahertz, die maximale Boost-Frequenz mit 5,2 Gigahertz angegeben. Damit würde der i9-10850K einen um 100 Megahertz niedrigeren Boost-Takt aufweisen als der i9-10900K.Abgesehen von den minimalen Taktabweichungen scheint der neue Prozessor allerdings über dieselben Spezifikationen zu verfügen wie das aktuelle Flaggschiffmodell aus Intels Comet Lake S-Familie . Geekbench bescheinigt dem i9-10850K ebenfalls 20 Megabyte L3- und 2,5 Megabyte L2-Cache sowie eine TDP (Thermal Design Power) von 125 Watt. Der Buchstabe K am Ende der Chipbezeichnung steht bei Intel für eine übertaktungsfreundliche CPU mit offenem Multiplikator.Angesichts der vorliegenden Angaben sind praktisch keine nennenswerten Unterschiede zwischen dem Core i9-10900K und dem neuen Core i9-10850K auszumachen, was die Frage nach dem Sinn einer solchen CPU aufwirft. Gemäß der Geekbench-Ergebnisse ist letzterer im Multi-Core-Test nur knapp 5 Prozent langsamer als das Spitzenmodell. Der wahre Grund für Intels Pläne, ein solches Modell zu veröffentlichen, dürfte allerdings die unmittelbar bevor­ste­hen­de Markteinführung der AMD Ryzen 3000XT-Serie sein . Das neue Spitzenmodell Ryzen 9 3900XT mit zwölf Kernen wird den Core i9-10900K in Sachen Preis-Leistungsverhältnis höchst­wahr­schein­lich deutlich hinter sich lassen. Dies würde dem Core i9-10850K womöglich eine Existenzberechtigung als preislich attraktivere Alternative um die 500 Euro verschaffen.Lange wird es nicht dauern bis es Klarheit zu Intels Veröffentlichungsplänen und auch der neuen Rangordnung im Desktop-PC-Markt gibt. AMD will noch am heutigen 7. Juli drei neue Ryzen 3000XT-CPUs in den Handel bringen. Das Topmodell Ryzen 9 3900XT wartet dabei mit einer unverbindliche Preisempfehlung von 499 US-Dollar auf. Der Core i9-10850K seinerseits würde aber nicht nur aus preislicher Sicht ins Portfolio von Intel passen. Für das Notebook-Segment bietet der Chiphersteller den Core i9-10850H mit zehn Kernen bereits an.