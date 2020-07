eazy: Kabel-Billigtarif mit 20 Mbit-Flat für 14 Euro startet bundesweit

Nach der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone gibt es jetzt eine weitere Änderung: Der Billig-Provider eazy ist ab sofort bundesweit zu haben. Damit gibt es jetzt die eazy 20-Flatrate mit maximal 20 Mbit/s ab 13,99 Euro im Monat, inklusive eines gratis Routers.

Das eazy-Angebot ist ab sofort überall dort zu buchen, wo es ein Kabelnetz gibt. Dabei punktet der ehemalige Unitymedia-Ableger durch die günstige Preise durch den Direktvertrieb im Internet. Die Angebote sind zudem ohne viel Schnickschnack und daher besonders günstig - das Angebot startet mit einem reinen Internet-Paket. Es gibt nur zwei Tarifstufen und die Preise gelten auf Dauer - es gibt keine versteckte Kosten:Beide Angebote sind reine Internettarife - Telefonieren kostet extra. Wer aber vielleicht so oder so schon einen günstigen Handytarif mit Allnet-Flat nutzt, kann auf das Festnetztelefon auch verzichten. Wenn nicht: es gibt für 5 Euro im Monat eine Telefon-Festnetz-Flat.Beim Einsteigertarif gibt es eine nicht gedrosselte Flatrate mit bis zu 20 Mbits/s im Download und bis zu 2,5 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit - das hat eazy übrigens gesteigert, im vergangenen Jahr war es nur 1 Mbit/s Upload. Alternativ gibt es für aktuell 4 Euro mehr ein Upgrade auf 40 Mbit/s. Außerdem kann man sich für 5 Euro im Monat die Festnetz-Flat buchen. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich um weitere zwölf Monate, wenn man nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende kündigt.Die Telefon-Flat ist optional, das heißt, wer nicht telefoniert, braucht die Flat auch nicht. Eine kostenlose Telefonnummer bekommt der eazy-Kunde aber in jedem Fall und kann darüber erreicht werden. Man kann auch seine alte Rufnummer mitbringen. Wer doch mal telefoniert, bekommt eine Abrechnung minutengenau für 2,5 Cent pro Minute ins Festnetz und bei 19,9 Cent die Minute in Mobilfunknetze innerhalb Deutschlands. Von Vodafone zu Vodafone sind Telefonate kostenlos.Bei Abschluss des Vertrags wird eine einmalige Bereitstellungsgebühr von 49,99 Euro fällig, dazu kommen 9,99 Euro Versandpauschale. Falls ein Techniker benötigt wird, kommt dieser dann kostenlos nach Hause und installiert den Anschluss. Der Anbieter nutzt das Glasfaserkabelnetz von Vodafone, die sich auch um Installation und Service kümmern.