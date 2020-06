Nintendo veröffentlicht kostenloses Spiel - von "Corona-Entwicklern"

Die meisten Menschen haben in den vergangenen Monaten von zu Hause aus gearbeitet und viele machen das nach wie vor. Auch viele Nintendo-Entwickler waren im Homeoffice tätig. Und sie bzw. ihr Arbeitgeber machen den Nintendo-Spielern nun ein Geschenk.

Mit einem virtuellen Seil zu Hause springen

Für Familien sehr praktisch

Denn Besitzer einer Nintendo Switch-Konsole können sich derzeit ein kostenloses Spiel namens Jump Rope Challenge , das heißt so viel wie Springseil-Challenge, herunterladen (via Kotaku ). Und in diesem Fall ist Nomen auch Omen, denn das Spiel hat zur Aufgabe, möglichst oft mit Hilfe eines virtuellen Springseils zu hüpfen bzw. ein passend gewähltes Ziel zu erreichen.Dabei nimmt man die beiden Joy-Con genannten Controller-Hälften in jeweils eine Hand und springt bzw. bewegt sich als wären die Joy-Cons tatsächlich mit einem Seil verbunden. Wer innerhalb eines Haushalts gegen einen Freund oder ein Familienmitglied antreten will, kann das ebenfalls tun, denn man kann auch mit einer Joy-Con-Hälfte um die Wette hüpfen.Auf dem Bildschirm wird das Hüpfen mit Hilfe von niedlichen Cartoon-Hasen visualisiert, Ziel ist es natürlich, möglichst oft zu springen. Oder besser gesagt: Die Jump Rope Challenge will grundsätzlich dazu anregen, dass man sich zu Hause bewegt. Anlass waren und sind natürlich die Coronavirus-bedingten Lockdown-Maßnahmen, aber das Spiel wird sicherlich auch an kalten und verregneten Tagen praktisch sein - vor allem, wenn man Kinder hat.Das Spiel ist kostenlos, aber nicht unbegrenzt verfügbar: Man hat aber noch eine ganze Weile Zeit, es sich im eShop von Nintendo zu holen, denn die Japaner stellen die Jump Rope Challenge noch bis Ende September zum freien Download bereit. Entstanden ist das Mini-Spiel als Projekt einer kleinen Gruppe japanischer Nintendo-Entwickler, diese haben es in kooperativer Arbeit von ihren Homeoffice-Arbeitsplätzen programmiert.