Lebensverlängernde Maßnahme: Kleiner "Hack" belebt Microsoft Band 2

Das Microsoft Band 2 ist eigentlich schon seit einigen Jahren tot, denn die Redmonder haben die einst so aussichtsreich gestartete Kombination aus Smartwatch und Fitness-Tracker längst aufgegeben. Dank eines kleinen Hacks können vorhandene Geräte jetzt weiter genutzt werden.

Viel geht nicht, aber immerhin ...

Microsoft

Eigentlich hat Microsoft das Band 2 schon vor gut einem Jahr aufs Altenteil geschickt, denn die Server-seitigen Dienste und die Funktionalität der meisten Apps wurde damals ab­ge­schal­tet. Im Grunde hatte Microsoft den Kunden ein Wearable verkauft, das dann nach relativ kurzer Zeit weitestgehend unbrauchbar gemacht wurde. Immerhin gab es für viele Käufer eine Erstattung des Kaufpreises.Wer noch immer ein Microsoft Band 2 sein Eigen nennt, kann jetzt dank eines von Reddit-User Rabiet_l veröffentlichten "Hacks" (via Dr. Windows ) zumindest die verbleibenden Grundfunktionen des Geräts weiter nutzen. Zu bedenken ist natürlich, dass keinerlei Smartphone-Anbindung mehr besteht und auch die ursprünglich angebotenen Internet-Dienste nicht mehr verfügbar sind.Rabiet_l hat im Grunde ein eigenes Setup-Pro­gramm für das Microsoft Band 2 ver­öf­fent­licht, mit dem das Fitness-/Smartwatch-Arm­band in einen speziellen Modus versetzt wird, in dem es auch ohne Server-Anbindung eigenständig ge­nutzt werden kann. Im Grunde bedient er sich eines Tricks, der eigentlich für den De­mo­mo­dus gedacht ist, in dem das Microsoft Band 2 im Einzelhandel ausgestellt werden sollte.In diesem Modus muss man zwar damit leben, dass es eine halbe Ewigkeit dauert, bis ein genauer GPS-Standort gefunden wurde, aber immerhin hat man dann ein, abgesehen von den oben genannten Einschränkungen, nutzbares Wearable am Arm. Noch gibt es keine weiteren Möglichkeiten das Microsoft Band 2 darüber hinaus nutzbar zu machen, doch immerhin gibt es ein wenig Hoffnung, dass jetzt aus der Community entsprechende Bemühungen kommen.