Deutsche Telekom behebt weitreichende Störung im Mobilfunknetz

Bei der Deutschen Telekom kam es in der Nacht auf Dienstag zu er­heb­lichen Störungen im eigenen Mobilfunknetz. Betroffen waren nicht nur Nutzer in Deutschland, sondern auch in den USA. Inzwischen meldet das Unternehmen allerdings eine deutliche Verbesserung der Situation.

Telekom bekommt Probleme in den Griff

Allestörungen.de

Die Störungsstelle der Deutschen Telekom sowie die Telekom-Tochter T-Mobile US haben seit einigen Stunden alle Hände voll zu tun. Kurz nach Mitternacht deutscher Zeit hatten zu­nächst erste Nutzer auf Plattformen wie Allestörungen.de über Daten­übertragungs­pro­bleme und gestörte Sprachverbindungen im Telekom-Netz geklagt. Der Konzern bestätigte weitreichende Ausfälle in den frühen Morgenstunden. Zudem wurde mitgeteilt, es seien ausschließlich Daten- und Sprachverbindungen im Mobilfunknetz, jedoch nicht das Festnetz oder DSL-Anschlüsse betroffen.Den vorliegenden Nutzerberichten nach machten sich die Störungen bei allen Anbietern deutschlandweit bemerkbar, die im deutschen Telekom-Netz operieren. So klagten beispiels-weise auch Congstar-Kunden über ent­sprech­ende Ausfälle. Mittlerweile stabilisiert sich die Situation langsam für alle Betroffenen wieder. Laut Angaben der Telekom griffen an­ge­wan­dte Maßnahmen und die Netzqualität verbessert sich inzwischen kontinuierlich. Welche Fehler die weitreichende Mobil­funk­stör­ung hierzulande verursachten, blieb aber bis auf Weiteres unklar.In den USA rang T-Mobile bis vor kurzem mit ähnlichen Problemen. Dort wurden diese in einem Blogeintrag auf IP-Störungen zurückgeführt, die für eine Netzüberlastung gesorgt hatten. Der Chef der US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) kündigte bereits eine Untersuchung dieses Vorfalles an, da die Ausfälle als inakzeptabel angesehen werden.