Code der Apollo-Landefähre in Perfektion abgetippt und nachgebaut

Die Computer-Geschichte kann jetzt auf ein weiteres wichtiges Element aus ihrer Frühzeit zurückgreifen. Einem Ingenieur ist es gelungen, den originalen Code der Apollo 10-Missionen anhand von Ausdrucken und Notizen originalgetreu zu rekonstruieren.

Perfekter Nachbau

Der Code, der mit den Landefähren der Apollo-Missionen zum Mond geflogen ist, galt im Wesentlichen als verschollen. Man kannte bisher nur genau einen Speicher, auf dem das Original noch vorhanden war: Die Landeeinheit "Snoopy", die bei der Apollo 10-Mission noch nicht auf dem Mond landete, fliegt seit 1969 in einer eigenen Umlaufbahn um die Sonne und es wäre schlicht viel zu aufwendig, den historischen Code dort abzuholen.Einer Gruppe von Enthusiasten um den Raumfahrt-Ingenieur Mike Stewart hat sich der Sache aber angenommen. Stewart hatte in den Archiven einen Ausdruck des kompletten Codes gefunden - allerdings in einer früheren Entwickler-Version, die bis zum Start noch enige Änderungen verpasst bekam. Trotzdem machten sich Stewart und einige Helfer an die Arbeit und tippten den auf 1735 Seiten gedruckten Code wieder ab.Das funktionierte schonmal gut. Und man bekam auch direkt einen kleinen Eindruck von der Entwicklung der Computer-Leistungen. Zur Zeit des Apolloprogramms dauerte es noch 25 Minuten, den fraglichen Code auf einem Honeywell-Mainframe zu kompilieren. Heute schafft dies ein Notebook in weniger als einer Sekunde.Anschließend begann das Team weitergehende Notizen der damaligen NASA-Entwickler auszuwerten und den Code Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Mit den darin enthaltenen Anmerkungen und Code-Fragmenten schaffte man es am Ende tatsächlich, eine Implementierung zu erreichen, die genau dieselben Checksummen wie der originale Code des Apollo Guidance Computers in der Apollo 10-Mission aufwies. Interessenten können den fraglichen Code nun komplett auf GitHub einsehen