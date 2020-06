Facebook Messenger: Face ID & Touch ID in die Chat-App integriert

Die Nutzer der iOS-Version des Facebook Messengers können sich dem­nächst über ein neues Feature freuen. Die Entwickler testen momentan die Integration von Face ID und Touch ID. Damit soll die Sicherheit der Chat-App auf Wunsch des Nutzers verbessert werden können.

WhatsApp besitzt eine ähnliche Funktion

Feature wird derzeit noch getestet

Caprine: Facebook Messenger als Desktop-App

Das hat Facebook gegenüber Engadget bestätigt. In Zukunft haben die Messenger-Nutzer unter iOS die Möglichkeit, ihre Chatverläufe zu schützen. In den Einstellungen kann aus­ge­wählt werden, dass beim Öffnen der App eine Authentifizierung über Face ID oder Touch ID durch­ge­führt werden muss. Der Nutzer kann dabei festlegen, dass bei Inaktivität erst nach einer bestimmten Zeitspanne nach der biometrischen Authentifizierung gefragt wird.Beim Facebook Messenger handelt es sich nicht um die einzige Kommunikations-Anwendung, die vom Nutzer gesperrt und entsperrt werden kann. Auch andere Dienste wie Whats­App ver­fü­gen über eine derartige Funktion.Zunächst soll die Integration von Face ID und Touch ID lediglich mit einer kleinen Anzahl an Messenger-Nutzern getestet werden. Sollten in der Testphase keine Probleme auftreten, dürfte die neue Funktion für alle iOS-Nutzer des Face­book Messengers bereitgestellt werden.Wann das Feature für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bis­her hat der Social-Media-Konzern kein konkretes Datum genannt. Womöglich wird der Sup­port für Touch ID und Face ID bereits mit einer der nächsten Aktualisierungen aus­ge­lie­fert. Das entsprechende Update könnte in den kommenden Wochen veröffentlicht werden