Deezer: Songtexte am Desktop jetzt auch für Gratis-Nutzer verfügbar

Der Musikstreaming-Service Deezer verfügt schon seit einiger Zeit über die Möglichkeit, Songtexte zur aktuell abgespielten Musik anzuzeigen. In der Desktop-Version des Dienstes war diese Funktion allerdings bislang nur zahlenden Nutzern vorbehalten. Das hat sich jetzt geändert.

So lässt sich die Karaoke-Party starten

Die zur Musik passenden Songtexte können auf Wunsch nun auch bei Gratis-Kunden dar­ge­stellt werden. Dem Anbieter zufolge handelt es sich bei Deezer damit um die einzige Platt­form, die eine Echtzeit-Darstellung der Lyrics sowohl auf Mobilgeräten als auch am PC für Nutzer mit einem Standard-Account anbietet. Die Desktop-App von Deezer lässt sich über die offizielle Webseite installieren. Das Programm ist für Windows und Mac verfügbar.Der Vorteil von Deezer besteht darin, dass die zur Musik passenden Lyrics in Echtzeit an­ge­zeigt werden. Obwohl es inzwischen viele Dien­ste gibt, die zahlreiche Songtexte zum Nach­le­sen bereitstellen, gibt es bislang nur wenige Services, welche die Lyrics tatsächlich mit dem Takt der Musik synchronisieren. Wer eine Ka­ra­oke-Party starten möchte, muss Appgefahren zu­fol­ge lediglich auf das Mikrofon-Symbol, das neben dem Songtitel platziert wurde, anklicken.Deezer steht nicht nur als PC-Anwendung, sondern auch als mobile App für Android und iOS zur Verfügung. Der Download ist wie üblich aus dem Google Play Store beziehungsweise aus dem Apple App Store möglich. Mit der Smartphone-App können die Lyrics zu einem Song auch via Chromecast auf einem TV-Bildschirm angezeigt werden. Dieses Feature ist jedoch zunächst auch weiterhin nur für zahlende Kunden verfügbar.