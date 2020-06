Apple veröffentlicht iOS 13.6 Beta mit neuer Update-Funktion

Apple hat die nächste öffentliche Beta-Version für iOS 13.6 heraus­ge­geben. Bisher wurde diese Beta-Version als "iOS 13.5.5" geführt, nun sind Neuerungen dazugekommen und Apple benennt die Version passend auf iOS 13.6 um.

Update für die Health-App

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Apple hat eine neue iOS-Beta-Version für Entwickler veröffentlicht und zeitnah ein Update für das öffentliche Test-Programm nachgelegt (via AppleInsider ). Die neue Versionsnummer ist iOS 13.6, ein entsprechendes Update gibt es auch als iPadOS 13.6. Die neue Beta bringt ein paar weitere Features. Dabei ist jetzt neu die Möglichkeit, Apple bei iOS-Updates über die Einstellungen zu erlauben, die Updates zum einen automatisch herunterzuladen und zum anderen automatisch zu installieren.Die zweite große Änderung betrifft die Health-App. Diese wurde erweitert, sodass der Nutzer nun Symptome eingeben kann: Anwender sollen dabei Symptome wie Husten, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter manuell hinzuzufügen. Jedes der Symptome hat in der App dann zusätzliche Punkte für den Schweregrad. Apps von Drittanbietern werden in der Lage sein, diese ebenso wie andere Gesundheits-Metriken einzubeziehen.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Angemeldete Beta-Tester beziehen die Aktualisierung am einfachsten über die Auto-Update-Funktion. Alternativ lässt sich das Update selbst anstoßen. Dazu sucht man nach einer verfügbaren Aktualisierung über Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.Das Entwickler-Programm ist anders als das öffentliche Test-Programm kostenpflichtig. Für die Teilnahme am öffentlichen Beta-Programm ist nur eine einmalige Anmeldung unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechenden Gerät aus notwendig. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und Apple TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungs-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Das fertige Update für iOS 13.6 wird noch in diesem Monat erwartet.