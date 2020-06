OnePlus 'Nord' statt 'Z': Startet bald die neue Smartphone-Billig-Marke?

Wer davon ausging, dass das erste neue Mittelklasse-Smartphone von OnePlus seit Jahren unter dem Namen OnePlus Z auf den Martk kommen würde, liegt kräftig daneben. Stattdessen kommt in Kürze ein Modell, mit dem OnePlus vermutlich eine eigene "Billig-Marke" begründet.

Statt OnePlus Z, kommt das OnePlus Nord

OnePlus wird nach Angaben von Max J. , der über beste Kontakte aus dem Umfeld des Unternehmens verfügt, in Kürze mit einer neuen Serie von günstigeren Smartphones an den Start gehen. Dabei wird der Name "Nord" eine große Rolle spielen, denn die Geräte werden offenbar unter einer Art Sub-Marke starten.Ob dann wirklich von Nord by OnePlus oder OnePlus Nord oder auch andere mögliche Varianten wie etwa Nord Mobile oder eine andere Kombination der Namen des Herstellers und der Sub-Marke zum Einsatz kommt, ist derzeit noch nicht klar. Als sicher gilt aber, dass das OnePlus Z nicht diesen Namen trägt. Stattdessen will man wohl auf den Namen "Nord" zurückgreifen, der im letzten Jahr von OnePlus bereits über eine Vielzahl von Ländern hinweg zum Markenschutz angemeldet wurde.Laut Max wird das neue OnePlus-Smartphone, das unter anderem ein 5G-Modem zu einem günstigeren Preis bieten soll, als "Nord by OnePlus" vermarketet, wobei allein diese Bezeichnung schon andeutet, dass der Name nicht nur für ein einzelnes Gerät stehen dürfte. So hatte OnePlus bereits vor einigen Wochen angedeutet, dass man mehr Produkte als Teil eines ganzen Ökosystems günstigerer Geräte auf den Markt bringen will.Dies macht im Grunde recht deutlich, wo die Reise hingeht. Mit dem neuen Mittelklasse-Smartphone erweitert OnePlus sein Produktangebot über die beiden inzwischen relativ teuren Flaggschiff-Modelle der OnePlus-8-Serie hinaus nach unten und versucht so, wieder mehr preisbewusste Kunden anzusprechen. Letztlich will man so wohl Herstellern wie Xiaomi, Oppo und Huawei stärker Konkurrenz machen, die allesamt mit eigenen Tochtermarken wie Redmi, Realme und Honor auf das mittlere und untere Preissegment abzielen.