Samsung Digital-Unpacked: Produkt-Flut mit Note20, Watch 3 & Tab S7

Der Elektronikgigant Samsung will im August offenbar ein ganzes Feuer­werk an neuen Produkten vorstellen. Für eine Anfang des Monats geplan­te Veranstaltung sollen mindestens sechs neue mobile Produkte in den Startlöcher stehen, darunter auch das Samsung Galaxy Note 20.

Wie aus gleich mehreren Quellen zu hören ist, plant Samsung für den 5. August 2020 ein eigenes Online-Event, das als eine Art Digital Unpacked vermarktet wird. Man will also im Grunde einen großen Live-Stream ansetzen, der eine Art Online-Adaption dessen ist, was Samsung normalerweise im Rahmen seiner Unpacked-Events vor tausenden Menschen in Metropolen wie New York oder Barcelona zur Vorstellung neuer Produkte durchgeführt hat.Wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt man die "Unpacked"-Veranstaltung für die zweite Jahreshälfte also komplett ins Internet, nachdem der erste Unpacked-Launch des Jahres rund um das Galaxy S20 und seine Schwestermodelle noch vor Live-Publikum stattfinden konnte. Zwar steigt der Online-Launch nur in "digitaler" Form, dafür schickt Samsung eine ganze Armada neuer Produkte ins Rennen.Konkret sind laut Quellen wie Max Weinbach von XDA-Developers und Twitter-Leaker Ice Universe folgende Geräte zu erwarten:Samsung wird also offensichtlich mindestens drei Smartphones präsentieren, wobei die Palette von den beiden Note20-Modellen über die 5G-fähige, vermutlich etwas größere und dennoch günstigere Variante des Galaxy Z Flip bis hin zum "großen" fast schon Tablet-ähnlichen Galaxy Fold 2 reichen wird. Hinzu kommen auch noch zwei Varianten des neuen Galaxy Tab S7 und die neueste Ausgabe der Samsung-Smartwatch , die jetzt den Namen Galaxy Watch 3 tragen soll.Außerdem stehen auch noch die sogenannten Samsung Galaxy BudsX im Raum, also die jüngst Generation der komplett drahtlosen Kopfhörer von Samsung, die mit einem vollständig überarbeiteten Design und integrierter Aktiver Geräuschunterdrückung aufwarten sollen. Ein Teil der neuen Produkte wird dem Vernehmen nach unter Umständen auch gar nicht während des Unpacked-Events groß gezeigt, sondern nur angeteasert und über einfache Pressemitteilungen vorgestellt.