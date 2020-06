Falsches Bild: Computerkriminalität ist langweilig & schlecht bezahlt

Computerkriminalität wird oft mit dem Klischee des Hacker-Mythos ro­mantisiert, in der Realität sieht es rund um die meisten Cybercrime-Aktivitäten aber ganz anders aus. Eine Studie beschreibt die illegalen Jobs für die meisten Beschäftigten als "langweilig" und schlecht bezahlt.

Beteiligte vom Gegenteil überzeugen

Wie sieht der Alltag von Cyberkriminellen wirklich aus? In ihrer Studie " Cybercrime is (often) boring: maintaining the infrastructure of cybercrime economies " hat ein Team aus Mit­gliedern des Cambridge Cybercrime Centre versucht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Der Titel der Studie lässt das Ergebnis erahnen: Die Realität der meisten Cyberkriminellen ist weit weg vom Klischee des aufregenden Hacker-Lebens mit Millionen-Verdienst. Die Forscher argumentieren, dass sich aus ihrer Sicht "Cyberkriminalität selbst industrialisiert hat". Für Arbeiter biete die illegale Branche vor allem "langweilige, langwierige Wartungs- und Infra­strukturarbeiten", diese würden meist an "an schlecht bezahlte Auftragnehmer ausgelagert".Die Studie beschreibt, wie sich die Branche in den letzten zwei Jahrzehnten hin zu einem "abonnement- und plattformbasierten Geschäftsmodell für Cybercrime-as-a-Service" ent­wickelt hat. "Mit dem Aufkommen dieser gemeinsamen illegalen Infrastrukturen hat sich die Art der Arbeit in der Wirtschaft der Internetkriminalität geändert", so die Forscher. "Für viele Beteiligte ist Cyberkriminalität langweilig: ein Bürojob, der die Infrastruktur erhält, auf die sich diese globalen Märkte stützen."So seien Anbieter im stark umkämpften Markt für Botnetze darauf angewiesen, einen guten Kundenservice bieten zu können und müssten dementsprechend viele Mitarbeiter beschäf­tigen, die sich beispielsweise rein um den Support von Kunden kümmern und Fragen in einschlägigen Foren beantworten - sonst könne der Anbieter "schnell seinen guten Ruf verlier­en" und entsprechend weniger Kunden anziehen.Für die Forscher lässt sich aus der Analyse der Tätigkeitsfelder auch ein klarer Schluss ziehen: demnach gelte es "die an der Cyberkrimi­nalität-Ökonomie Beteiligten" zu überzeugen, dass es in der normalen Wirtschaft "sozial vorteilhaftere, besser vergütete und in der Tat weitaus interessantere Dinge gibt, mit dem Computer zu arbeiten".