FritzOS 7.19: Neues FritzBox Labor-Update für DSL- & Cable-Modelle

AVM stellt ab sofort eine neue Labor-Version seines FritzOS 7.19 für die vier Router FritzBox 7590, 7490, 6490 Cable und 6590 Cable zum Down­load bereit. Das Beta-Update bringt diverse Verbesserungen und Feh­ler­be­he­bun­gen im Bereich Internet, WLAN, Mesh und Telefonie mit sich.

Changelog der FritzOS-Versionen 7.19-78988 / 78990 / 79072 / 79076

Internet: Verbesserung Optimierte Auflösung von PTR-Queries im DNS

Behoben Anzeigeprobleme in der Portfreigaben-Übersicht

Behoben Bei Einrichtung des MyFRITZ!-Internetzugriff bei bestehendem Nutzer keine NAS-Rechte gesetzt

Behoben Auf FRITZ!Box als IP-Client ist Zurücksetzen des zusätzlichen Schutzes von MyFRITZ! (myfritz.net) nicht möglich

Behoben Remote-Zugriff via HTTPs/MyFRITZ! führt sporadisch zum Abbruch aufgrund invalider Session

Behoben Aktualisierung der für MyFRITZ! (DynDNS) verwendeten IPv6-Adresse nicht funktional, wenn IPv6 via LTE verfügbar ist (nur 6890)

Behoben Nach Reboot Zurücksetzen des zusätlichen Schutzes von MyFRITZ! (myfritz.net) nicht möglich

WLAN: Behoben ZeroWaitDFS-Funktion bei Kanälen mit 160MHz-Bandbreite im 5GHz-Band verbessert (7590)

DECT/FRITZ!Fon: Verbesserung Durchblättern von Bildern auch mit Wippe hoch/runter

Mesh: Behoben Die Kombination der WLAN-Einstellungen "Mixed-Mode" und "PMF" wurde im Mesh nicht korrekt übernommen

System: Behoben Fehlerhafter Verbindungsstatus für Repeater in der Funktions-Diagnose auf dem Mesh-Master

Behoben Löschen von App-Berechtigungen nicht erfolgreich

USB: Behoben Bei Suchergebnissen auf http://fritz.nas wird kein HTML5 Player gestartet, wenn eine Datei abgespielt werden soll

Die jüngste Fritz!OS-Aktualisierung aus dem "Labor" des Berliner Netzwerkspezialisten AVM hebt die Firmware-Versionen von vier WLAN-Mesh-Routern wie folgt an. Für die FritzBox 7590 steht das Update 7.19-78990 bereit, während die FritzBox 7490 auf OS 7.19-78988 gebracht wird. Die beiden Kabel-Router FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable erhalten hin­ge­gen das Update auf FritzOS 7.19-79076 respektive 7.19.79072. Wurden die Router be­reits vorab mit einer Beta-Version ausgestattet, kann das Update direkt über das Browser-In­ter­face der vier Modelle erfolgen. Alternativ steht der Download auf der passenden AVM-Seite zur Verfügung.Zu den Verbesserungen und Fehlerbehebungen gehören unter anderem eine optimierte Auf­lö­sung von PTR-Queries im DNS und das Lösen eines Anzeigeproblems in der Übersicht der Portfreigaben. Ebenso ging AVM diverse Probleme in Verbindung mit dem Remote-Zugriff, der ZeroWaitDFS-Funktion und dem Mesh-Netzwerk an. Trotz dem stetigen Fortschreiten hin zu einer finalen Version von FritzOS 7.20 sollte man nach der Installation auf seiner FritzBox weiterhin mit Fehlern rechnen. Daher ist es ratsam, vor dem Download des Labor-Updates die Erstellung eines Backups vorzunehmen.