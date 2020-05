Samsung-Laptops kehren nach Deutschland zurück: Das sind die Modelle

Samsung QLED-Displays mit Helligkeits-Booster

Qi Wireless Charging im Trackpad integriert

S Pen ermöglicht Stift-Eingaben

Samsung Galaxy Book Ion 13 mit Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM + 256 GB SSD

Samsung Galaxy Book Ion 15 mit Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM + 256 GB SSD

Samsung Galaxy Book Ion 15 mit Intel Core i7-10510U, 16 GB RAM + 512 GB SSD

Samsung Galaxy Book Flex 13 mit Intel Core i5-1035G4, 8 GB RAM + 256 GB SSD

Samsung Galaxy Book Flex 15 mit Intel Core i5-1035G4, 8 GB RAM + 256 GB SSD

Samsung Galaxy Book Flex 15 mit Intel Core i7-1065G7, 16 GB RAM + 512 GB SSD

Samsung

Noch hat Samsung die Einführung der im Frühjahr in Südkorea und einigen wenigen anderen Märkten gestarteten Galaxy Book Ion- und Flex-Reihen in Deutschland nicht offiziell gemacht, informierten Quellen zufolge sollen jedoch mindestens vier Varianten in Kürze den Weg zu uns finden. Damit würde das Unternehmen nach mehr als fünf Jahren wieder voll im deutschen Notebook-Markt mitmischen, nachdem man sich 2014 aufgrund der geringen Absatzzahlen zurückgezogen hatte.Laut den uns vorliegenden Informationen, will Samsung zunächst ein Modell des Samsung Galaxy Book Ion mit 13-Zoll-Display, zwei Varianten des Galaxy Book Ion mit 15,6-Zoll-Display in Deutschland einführen. Hinzu kommen auch noch jeweils eine Variante des Samsung Galaxy Book Flex mit 13-Zoll-Bildschirm und zwei Ausgaben des Galaxy Book Flex mit 15,6-Zoll-Panel.Die Samsung-Notebooks heben sich in einer Reihe von Punkten dem sonstigen Angebot vieler Konkurrenten ab. So hat Samsung unter anderem einen High-Brightness-Modus für die Displays integriert, der für eine bessere Lesbarkeit im Freien sorgen soll. Dabei wird die maximale Helligkeit der LCD-Panel über eine Tastenkombination optional von 400 auf 600 Candela gesteigert, um auch in der Sonne ablesbar zu bleiben.Möglich macht dies ein absolutes Highlight, was bei anderen Herstellern schlichtweg nicht zu finden ist: Samsung verwendet hier seine hauseigenen QLED-Bildschirme, die kräftige Farben und hohe Kontraste bieten sollen. Die Auflösung, die jeweils auf Full-HD-Niveau liegt dürfte in den meisten Fällen vollkommen ausreichen und insgesamt ein beeindruckendes Nutzungserlebnis bieten.Außerdem besitzen die Geräte eine unter dem Trackpad verbaute Ladespule, die Wireless-Charging von Smartphones und anderen Produkten wie etwa drahtlosen Kopfhörern nach dem Qi-Standard ermöglicht. Man muss das jeweilige Gerät lediglich auf das Trackpad legen, um das Reverse-Charging zu nutzen. Außerdem haben die Samsung-Laptops der Galaxy Book Ion- und Flex-Serie jeweils vergleichsweise große Akkus, die für enorme Laufzeiten von teilweise weit über 15 Stunden sorgen.Als einer von wenigen Herstellern widersteht Samsung zudem dem Trend zu immer weniger Anschlüssen für Peripheriegeräte und verbaut unter anderem Thunderbolt-3-fähige USB Type-C-Ports, in einigen Fällen sogar normalgroße USB-A-Anschlüsse, teilweise HMDI-Ports von voller Größe und meist auch einen MicroSD-Kartenleser, der zur Speichererweiterung verwendet werden kann.Beim Galaxy Book Flex mit 13 oder 15 Zoll kommt außerdem der von den Smartphones der Galaxy Note-Serie bekannte S Pen zum Einsatz, mit dem man auf dem komplett auf die Rückseite umlegbaren Display bequem handschriftliche Eingaben vornehmen kann. Zwar gelten dabei einige Einschränkungen wie etwa eine fehlende Neigungsempfindlichkeit, aber dennoch dürfte der Stift für viele Kunden nützlich sein.Genauere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeitsterminen liegen uns leider noch nicht vor. Folgende Speicher- und CPU-Optionen sind für die deutschen Modelle der neuen Samsung Galaxy Book Flex- und Ion-Serien bisher absehbar: