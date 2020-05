Samsung Exynos 880: Neue CPU für 5G-Smartphones unter 300 Euro

Samsung bringt trotz der mangelnden Konkurrenzfähigkeit seiner High-End-SoCs für Smartphones neue Mittelklasse-Chips auf den Markt. Nach­dem man kürzlich den Exynos 850 im Galaxy A21s präsentierte, kommt jetzt der Exynos 880, der ein integriertes 5G-Modem mitbringt.

Octacore-CPU mit modernen ARM Cortex-A55- und -A77-Kernen

Samsung

Samsung will mit dem aus seiner eigenen Entwicklung und Fertigung stammenden Exynos 880 vor allem Mittelklasse-Smartphones befeuern, wobei man anscheinend vor allem Märkte im Visier hat, die mit Sub-6-GHz-Netzen arbeiten. Unterstützung für mmWave-5G-Netze gibt es bei dem neuen Prozessor nämlich nicht.Im Downstream erreicht der Chip per 5G theoretisch bis zu 2,55 GBit/s, während es im Upstream maximal 1,28 GBit/s sind. Natürlich wird hier auch LTE weiter unterstützt, so dass im Downstream eine Datenrate von bis zu einem Gigabit erreicht wird. Außerdem funkt der Chip auch per ac-WLAN und Bluetooth 5.0, Unterstützung für den neuen WiFi-6-Standard fehlt hier aber.Der Samsung Exynos 880 hat abgesehen von seinem direkt integriertem 5G-Modem sechs ARM Cortex-A55-Kerne mit maximal 1,8 Gigahertz Taktrate, denen der Hersteller zwei ARM Cortex-A77-Cores mit High-End-Performance mit maximal 2,0 GHz zur Seite stellt. Hinzu kommt eine ARM Mali-G76M5 Grafikeinheit, die für Auflösungen mit bis zu 2520x1080 Pixeln geeignet ist.Samsung integriert darüber hinaus eine Neural Processing Unit (NPU) und die üblichen weiteren Prozessoren für Dinge wie die Verarbeitung von Bildinformationen der Kameras. Apropos Bild-Daten: Der Chip kann mit Kameras mit bis zu 64 Megapixeln Auflösung oder Dual-Cams mit zwei Mal 20 Megapixeln umgehen. In Sachen Speicher kann maximal LDDR4x-RAM und UFS-2.1- oder eMMC-5.1-Flash-Speicher verwendet werden.Die Massenfertigung des Exynos 880 läuft bereits auf Hochtouren, wobei Samsung die Strukturbreite mit acht Nanometern angibt. Ab heute wird sogar schon das erste Smartphone mit dem neuen SoC verkauft, das über­ra­schen­der­weise nicht von Samsung kommt. Stattdessen hat der chinesische Hersteller Vivo mit dem Y70s für knapp 300 Euro das erste Gerät mit dem neuen Chip vorgestellt, das wohl nur in China auf den Markt kommt, wo Samsung kaum eigene Marktanteile bei Smart­phones hat.