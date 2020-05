Heute Bundesliga live: Amazon steigt in das Fußball-Streaming ein

Für alle, die die Bundesliga live verfolgen wollen, gibt es ab heute eine neue Adresse: Amazon . Wie das Unternehmen mitteilt, steigt man mit der Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen in die Übertragung mit ein. Zuschauen dürfen Prime-Mitglieder kostenlos.

Das erste Spiel der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause bringt auch eine Neuerung in Sachen Streaming-Anbieter mit sich. Neben dem Portal DAZN wird das Montagsspiel aus Bremen zwischen Werder Bre­men und Bayer Leverkusen erstmals auch bei Amazon im Live­stream zu sehen sein. Wie Amazon in einer Presseerklärung heute mitteilt, gilt das Angebot für "Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich", das Spiel wird "auf Prime Video und über die Prime Video App verfügbar sein".Zu verdanken haben deutsche Fußball-Fans diese Neuerung einer sehr kurzfristigen Über­einkunft zwischen Amazon und der Deutschen Fußball Liga DFL, so das Unternehmen. "Mil­lionen von Fußballfans haben heute die Möglichkeit das Montagsspiel der Fußball-Bundesliga erstmals im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten zu sehen", so Alex Green, bei Prime Video verantwortlich für den Bereich Sport. "Wir freuen uns mit der DFL für diese kundenorientierte Regelung im Sinne der Sport-Fans in Deutschland und Österreich zusammenzuarbeiten."Die Übertragung der Partie beginnt am heutigen Montagabend, 18. Mai, ab 20:30 Uhr, Amazon geht ab 20 Uhr in die Vorberichter­stattung. Für den Live-Kommentar des Spiels konnte Matt­hias Stach verpflichtet werden, der früher unter anderem bei Sky und Eurosport die Bun­des­li­ga kommentiert hatte.Für alle, die über kein Prime-Abo verfügen, kann für die Übertragung auch das Probe-Abo ge­nutzt werden. Das erlaubt wie bisher alle Prime-Vorteile für 30 Tage kostenlos zu nutzen. In unserem FAQ-Artikel zu Amazon Prime könnt ihr euch einen Überblick über alle Vorteile verschaffen.