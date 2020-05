Google Chrome: Tab-Gruppierung soll für mehr Übersichtlichkeit sorgen

Google hat den Chrome-Browser mit einer neuen Funktion ausgestattet. Schon bald soll es möglich sein, Tabs mit Hilfe einer farbigen Markierung zu gruppieren. Das Feature dürfte vor allem bei Nutzern, die viele Seiten gleichzeitig geöffnet haben, für eine bessere Übersichtlichkeit sorgen.

Gruppen werden farbig markiert

Wer mit vielen Tabs arbeitet, dürfte schnell die Übersicht verlieren und eine Weile brauchen, bis die gewünschte Seite wiedergefunden wurde. Deshalb integriert Google sogenannte Tab-Gruppen in den Browser. Mit einem Rechtsklick auf einen einzelnen Tab ist es möglich, eine neue Gruppe zu erstellen und diese mit einem Namen sowie einer Farbe zu versehen. An­stel­le von Namen kann der Nutzer auch Emojis verwenden.Nachdem eine Gruppe erstellt wurde, können beliebig viele weitere Tabs zu der Gruppe hin­zu­ge­fügt werden. Die Reihenfolge der Grup­pen und Tabs kann später natürlich noch beliebig verändert werden. Wie Google in einem Blog-Eintrag beschreibt, werden sämt­li­che in einer Gruppe eingeordnete Tabs mit der Farbe der gewählten Farbe unterstrichen. Damit kann der Anwender auch bei größeren Gruppen direkt erkennen, welche Tabs noch zu der ent­sprech­en­den Gruppe gehören.Die Tab-Gruppierung soll nicht nur in die Windows-Version, sondern auch in die Mac-App und Linux-Anwendung von Google Chrome integriert werden. Die Funktion wurde vor kurzem in die Beta-Version des Webbrowsers eingebaut. Der allgemeine Rollout soll mit dem Launch der nächsten stabilen Chrome-Version erfolgen. Chrome 83 soll in der kommenden Woche aus­ge­lie­fert werden. Mobile Nutzer müssen sich jedoch noch ein wenig gedulden. Zunächst wird sich das Feature ausschließlich in den Desktop-Versionen von Chrome finden lassen.