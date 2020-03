G Suite: Google vermeldet beachtliche Nutzerzahlen im Cloud-Office

Google versucht mit seiner G Suite schon lange einen mächtigen Kon­kur­renten zu Microsofts Office-Umgebung aufzubauen. Jetzt kann das Un­ter­nehmen auch mit wirklich beeindruckenden Zahlen glänzen - die aber mit Vorsicht zu genießen sind.

Maximal Überschneidungen

Javier Soltero , der bei Google die G Suite-Abteilung leitet, erklärte gegenüber dem Magazin Axios , dass man bei 2 Milliarden aktiven Nutzern im Monat angekommen sei. Das klingt ziemlich beeindruckend und wäre sehr viel mehr, als Microsoft bei seinem Office 365-Angebot aufbieten könnte. Allerdings lassen sich die beiden Produkte auch nicht direkt miteinander vergleichen.Denn während Microsofts Paket sich auf die Office-Anwendungen konzentriert und kostenpflichtige Zugänge und Lizenzen vertreibt, sind die meisten G Suite-User gratis dabei. Wie viele von ihnen die bezahlten Premium-Pakete abonniert haben, sagte Soltero nicht. Und die meisten der 2 Milliarden User werden auch nicht die integrierten Google Docs-Applikationen verwenden, sondern in erster Linie den E-Mail-Dienst Gmail, der seit einiger Zeit fester Bestandteil der G Suite ist. Hinzu kommen dann in zweiter Linie wohl die Anwender, die auch auf den Online-Speicher Google Drive zugreifen.Trotzdem ist es auch nicht so, dass beide Angebote nicht doch in Konkurrenz miteinander stehen würden. Insbesondere für den privaten User, der nur gelegentlich die Basis-Funktionen von Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulations-Programmen benötigt, ist das Google-Paket natürlich sehr interessant. Und der Suchmaschinenkonzern arbeitet schon länger am Cloud-Hosting von Office-Anwendungen.Weniger Präsenz hat Google hingegen im Unternehmens-Umfeld, in dem Microsoft fest verankert ist und den größten Teil der Einnahmen seiner Office-Sparte generiert. Aber auch hier kann Google durchaus in manchen Fällen zur Gefahr werden, da das Unternehmen intensiv daran arbeitet, das Angebot zu verbessern und unter anderem auch KI-Features integriert, die Microsoft teils noch nicht in dem Umfang bieten kann.