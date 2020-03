Samsung startet gratis Desinfektions-Service für Galaxy-Smartphones

Der weltgrößte Elektronikhersteller Samsung hat einen neuen Service eingeführt, den man den Besitzern von Galaxy-Smartphones in einer Vielzahl von Ländern anbietet: in Zeiten des neuen Coronavirus desinfi­ziert das Unternehmen die Geräte seiner Kunden gratis.

Samsung gibt keine Garantie auf Virenfreiheit

Der sogenannte Samsung Galaxy Sanitizing Service wurde in einigen südostasiatischen Ländern wie Malaysia schon vor einigen Wochen eingeführt. Wie SamMobile jetzt berichtet, soll das Angebot jetzt auf eine Vielzahl von Ländern ausgedehnt werden. Deutschland steht bisher nicht auf der Liste - hierzulande ist Samsung schließlich kaum mit eigenen Stores vertreten.Samsung bietet den Galaxy Sanitizing Service anfangs in 19 Ländern an. Dort können die Kunden jeweils ein offizielles Samsung Service Center oder einen Samsung Experience Store aufsuchen, um ihr Gerät mit Hilfe von UV-Licht desinfizieren zu lassen. Einer der Gründe für die Einführung der neuen Dienstleistung ist der Umstand, dass sich das neuartige Coronavirus immer weiter ausbreitet.Allerdings schränkt Samsung das Angebot auch ein, um nicht für eventuelle Infektionen haftbar zu sein. So warnt das Unternehmen laut dem Bericht, dass die Reinigung mittels UV-Licht unter Verwendung von Geräten unterschiedlicher Dritthersteller erfolgt, so dass man nicht für eine 100-prozentige Keimfreiheit garantieren kann.Zu Beginn bietet Samsung den Galaxy Sanitizing Service kostenlos in Argentinien, Chine, Kroatien, Dänemark, Finnland, Japan, Südkorea, Malaysia, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Peru, Polen, Russland, Spanien, Schweden, den USA, der Ukraine und Vietnam an. Bald soll das Angebot deutlich ausgebaut werden.Dann will man den Dienst auch Kunden in Australien, Österreich, Kanada, Tschechien, Frankreich, Griechenland, Hong Kong, Ungarn, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Jordanien, Kasachstan, Lettland, Mexiko, den Niederlanden, Panama, den Philippinen, Rumänien, Singapur, Taiwan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien anbieten.