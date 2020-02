Spotify arbeitet an einem Equalizer mit Presets für den Web-Player

Musik hören ohne die passenden Einstellungsmöglichkeiten über einen Equalizer für ist für viele Nutzer ein Graus. Jetzt hat Jane Wong, spezial­isiert auf Reverse Engineering, eine Equalizer-Funktion für Spotifys Web-App entdeckt.

Spotify is working on Equalizer for the Web Player pic.twitter.com/FLTIoNXdP1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 10, 2020

Das Feature dürfte den Musikgenuss mit dem Web-Player deutlich erhöhen (via Caschy ). Der Spotify Web-Player Equalizer ist dabei eine noch nicht veröffentlichte Funktion. Wong hatte sie beim Analysieren der Web-App durch Zufall entdeckt und einen Screenshot mit der neuen Funktion bei Twitter veröffentlicht. Wong zeigt dabei zum Beispiel ein Bild des Equalizers mit der Voreinstellung "Dance". Der Equalizer lässt sich an und ausschalten und bietet eine Reihe an Presets für die verschiedenen Musikrichtungen beziehungsweise für Sprachaufzeichnungen.Der Webplayer des Streamingdienstes könnte demnach schon bald einen einfachen Equalizer bekommen, mit dem Nutzer Vorgaben für Genres einstellen können. Spotify bietet neben dem Web-Player, der eigentlich nur eine Alternative für Nutzer sein soll, die sich keine separate Anwendung auf den PC laden wollen, eine native App für Windows 10 an. Die App bietet eine Vielzahl an erweiterten Funktionen, die die Web-App nicht zu bieten hat.Laut Wong testet Spotify das neue Feature für die Webanwendung erst noch. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, ob die Funktion für eine Veröffentlichung vorgesehen ist oder ob es sich nur um einen rein internen Test handelt.Spotify tüftelt rund um die Uhr an neuen Funktionen, zudem startet das Unternehmen neue Kooperationen. So hat man gerade erst bekannt gegeben, dass Besitzer eines Teufel-Lautsprechers mit Spotify Connect jetzt auch Musik mit einem kostenlosen Abonnement streamen können.