Gaming: Google schenkt Chromecast-Nutzern drei Monate Stadia Pro

Derzeit scheint Google E-Mails an Besitzer des Chromecast Ultra zu ver­sen­den, in denen angeboten wird, Stadia Pro drei Monate kostenlos zu testen. Somit startet die erste Kampagne, den Spiele-Streaming-Dienst abseits der Founder's und Premiere Edition zu nutzen.

@Wario64 Google is sending out 3 month passes for Stadia Pro in their latest Chromecast marketing emails. pic.twitter.com/x06tNcdCfz — Dustin (@LocarionStorm) March 5, 2020

Noch keine Bestätigung für Stadia-Interessenten aus Deutschland

Alle Informationen, Gerüchte, Termine & Preise

Google

Auch wenn Google aktuell an einem kostenlosen Base-Tarif für Stadia arbeitet, führt der der­zeit ein­zi­ge Nutzungsweg über die 129 Euro teure Premiere Edition. Bis jetzt, denn das Un­ter­neh­men richtet sich ab sofort mit einem kostenlosen Probeabo von Stadia Pro an viele Be­sit­zer des hauseigenen Chromecast Ultra Streaming-Sticks. Bisher finden sich auf Twitter le­dig­lich Meldungen englischsprachiger Nutzer, welche die Marketing-Mail erhalten haben. Zu­dem bestätigte Google die Kampagne gegenüber den Kollegen von The Verge Das dreimonatige Gratis-Abonnement für Google Stadia Pro wird dabei nicht nur neuen Chromecast-Käufern angeboten, sondern auch langjährigen Besitzern. Voraussetzung ist jedoch die Aktivierung werberelevanter E-Mails von Google , welche in den Einstellungen des Google-Accounts oder über die passenden Smartphone-Apps (Google oder Google Home) durchgeführt werden kann.Es bleiben jedoch die Fragen offen, ob auch Chromecast-Nutzer aus Deutschland das kos­ten­lo­se Pro-Abo erhalten und ob eine Werbemail auch alle diejenigen erreicht, die den Chrome­cast Ultra aus der Stadia Founder's oder Premiere Edition bezogen und ihre Mitgliedschaft kürzlich eventuell beendet haben. Wir haben Google zu diesem Thema kontaktiert und er­war­ten eine zeitnahe Rückmeldung.Google Stadia Pro schlägt abseits der Pro­be­pha­sen mit 10 Euro pro Monat zu Buche. Dafür erhalten Spieler des Cloud-Gaming-Dienstes monatlich bis zu drei "kostenlose" Spiele und können diese in einer 4K-Auflösung (UltraHD) mit bis zu 60 FPS, HDR-Technologie und 5.1 Surround-Sound wiedergeben. Zudem werden im Stadia Store ausgewählte Titel für Pro-Mit­glie­der rabattiert angeboten. Aufgrund der Preis­ge­stal­tung und der noch überschaubaren Spielauswahl ist Googles Streaming-Plattform in den letzten Monaten in die Kritik geraten.