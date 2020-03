WPA3, VDSL Long Reach: AVM erweitert Labor-Update auf FritzBox 7530

AVM hat ein erstes experimentelles Labor-Update für Besitzer einer Fritz­Box 7530 veröffentlicht. Das Update bringt neue Funktionen auf die Fritz­Box, unter anderem VDSL Long Reach-Support. Es ist die Vorschau für FritzOS 7.19.

Die FRITZ!Box 7530 ist jetzt ebenfalls Teil der derzeitigen Tests im FRITZ! Labor; Version ist auf dem gleichen Stand wie der ihrer großen Schwester 7590. 👩‍👧🧪🔬👩‍🔬



— FRITZ!Box (@AVM_DE) March 6, 2020

Bei den Neuerungen nennt AVM folgendes:

WLAN: Unterstützung für WPA3

Mesh: Erweitertes Mesh-Steering verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte

USB/Speicher: Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3)

Telefonie: Unterstützung für verschlüsselte Telefonie

Telefonie: Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (MagentaCLOUD) sowie von CardDAV-Anbietern

FritzFon: Smartes Telefonbuch zeigt passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Internet: DNS over TLS zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen

System: Sprachauswahl in der Benutzeroberfläche

Wer Besitzer einer FritzBox 7530 ist, kann nun ab sofort auch wieder an dem Beta-Programm von AVM teilnehmen und neue Funktionen vor allen anderen ausprobieren. Das Unter­nehmen hat nun das Update 07.19-76431 für die FritzBox 7530 herausgegeben. Die Neuerungen, die bereits für die beiden Fritz-Router 7490 und 7590 vorgestellt wurden, sind jetzt auch in dieser Version enthalten. Laut den Release Notes ist die 7530 jetzt auf dem gleichen Stand wie die 7590. Dazu gehört neben der Unterstützung für VDSL Long Reach auch Support für WPA3 (SAE) und erweitertes Mesh-Steering, das die WLAN-Leistung mobiler Geräte verbessert.Wer bereits das aktuellste FritzOS installiert hat, kann nun die Aktualisierung über "System / Update" erhalten und mit seinen Geräten nutzen. Anonsten sollte man zuerst auf die neueste Version aktualisieren. Ge­nau­eres zum Update-Prozess erläutert AVM auf der Sonderseite zu den Labor-Versionen . Die aktuelle Labordatei "fritzbox-labor_7530-76xxx.zip" steht auch via FTP parat.Das FritzOS 7.19-Update soll eine lange Liste an neuen Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen bringen. Wir hatten den wichtigsten Änderungen bereits einen Beitrag gewidmet . AVM startet mit 7.19 unter anderem die Unterstützung für WPA3, DNS over TLS und für verschlüsselte Telefonie.Zu den Verbesserungen gehören zudem Punkte wie eine längere AB-Ansage und erweiterte Konfigurationsmöglichen bei den Telefonie-Features sowie eine zuverlässigere Anzeige im Heimnetzwerk für Mesh.Wann das Update soweit ist, dass es als finale Version an alle Nutzer verteilt werden kann, ist unklar. Das Unternehmen hat dazu bisher noch keine Ankündigung gemacht. Auch gibt es noch keine Informationen, wann weitere Geräte mit in den Beta-Test aufgenommen werden. Die neue Fritz-Laborversion hat noch Beta-Status, kann also noch immer unvorher­gesehene Pro­bleme verursachen und sollte nur zu Test­zwecken zum Einsatz kommen.