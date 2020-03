Zur Vernunft gekommen: Sonos stoppt Software-Zerstörung alter Geräte

Im Rahmen eines Trade-Up-Programms hatte Sonos verlangt, dass alte Geräte per Software unbrauchbar gemacht werden. Nach heftigem Gegenwind stellt der Hersteller den "Recycling-Modus" jetzt ein. Nutzer dürfen wieder selbst entscheiden, was mit ihren Geräten passiert.

Der "Recycling-Modus" sorgt für Ärger und ist jetzt Geschichte

Nachträglich keine Umkehr möglich

Sonos hat in den letzten Monaten mit einigen Entscheidungen für heftige Kritik gesorgt und eine Diskussion um Software-Updates bei modernen Hi-Fi-Produkten ausgelöst. Ein Stein des Anstoßes war dabei der sogenannte "Recycling-Modus" hinter dem sich eine gezielte Unbrauchbarmachung alter Geräte verbarg. Zumindest in dieser Hinsicht hat das Unternehmen jetzt eine Kehrtwende vollzogen: Verlangte man bisher von Nutzern des Trade-Up-Programms, dass diese auf ihre Altgeräte einschicken oder ein Software-Update aufspielen, das eine weitere Nutzung verhindert, wird diese Voraussetzung nun gestrichen."Wir haben unser Trade-Up-Programm aktualisiert, indem wir die Anforderung des Recycling-Modus aufgehoben haben", so das Unternehmen laut Golem auf Nachfrage. "Wer ein älteres Sonos-Produkt besitzt, erhält auch weiterhin einen Rabatt von 30 Prozent auf neue Sonos-Produkte", erläutert Sonos zu der Anpassung. Die neuen Bedingungen klingen damit deutlich kundenfreundlicher als bisher: Kunden haben demnach wieder die freie Wahl, "was mit dem alten Gerät geschehen soll". Ob man das Gerät weiter verwendet, verschenkt, entsorgt oder an Sonos zurückschickt liegt damit wieder ganz in der Hand der Kunden.Allerdings: Für alle, die ihr Gerät im Rahmen der bisherigen Regelung mit dem "Recycling-Modus" unbrauchbar gemacht haben, sieht Sonos keinen Weg zurück vor. Eine Reaktivierung sei bei diesen Geräten nicht möglich, so das Unternehmen gegenüber Golem. Nach Aufspielen der entsprechenden Software wird das Gerät nach 21 Tagen unwiderruflich deaktiviert.Aktuell finden sich die vom Unternehmen jetzt geschilderten Änderungen noch nicht auf der Seite des Trade-Up-Programms wieder. Man kann nur vermuten, dass Sonos die Anpassungen in Kürze auch auf dieser Seite öffentlich macht. Man darf auf jeden Fall auch gespannt sein, wie Kunden, die in der recht kurzen Phase, in der der "Recycling-Modus" Pflicht war ihr Gerät deaktiviert haben, auf die Anpassungen reagieren werden.