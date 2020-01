Sonos beruhigt: Legacy-Geräte bekommen "nur" keine Updates mehr

Der Audio-Spezialist Sonos hat zuletzt einige Kritik auf sich gezogen, da man angekündigt hat, im Mai den Update-Support für einige (besonders) alte Produkte einzustellen. Der Hersteller beruhigte nun aber und be­ton­te, dass alle Geräte weiter funktionieren werden.

Sonos-Hardware bleibt funktionstüchtig

Dass Hersteller den Support für ihre Geräte einstellen, ist alles andere als ungewöhnlich, So­nos-Kunden sind an so etwas allerdings nicht gewöhnt bzw. erlebten sowas bisher höchst sel­ten. Denn es gab vor einigen Tagen einen ungewöhnlichen Aufschrei, als Sonos an­ge­kün­digt hat, "Legacy"-Hardware nicht länger mit Updates zu versorgen.Es ist zwar nicht das erste Mal, dass man das macht, denn bereits zuvor wurden Geräte wie das Sonos Dock oder der Wireless-Controller CR100 auf das Support-Abstellgleis gestellt, nun ist aber gleich eine ganze Reihe an Modellen betroffen. Diese sind aber teilweise rund zehn Jahre alt und entsprechend nachvollziehbar ist, dass Sonos diesen Schritt durchführt.Dennoch gab es schnell viel Aufregung, da viele befürchteten, dass ihre Geräte dann "ge­brickt" werden, also gar nicht mehr funktionieren. Doch wie Engadget schreibt, hat sich nun Sonos-CEO Patrick Spence in einem Statement an die Kunden gewandt und beteuert, dass man betroffene Geräte auch nach Mai wie bisher nutzen kann. Man will auch danach so oft es geht Bugfixes und Sicherheitsupdates bereitstellen, das Update-Ende betrifft also in erster Linie neue Features.Problematischer an der Sonos-Ankündigung war der Umstand, dass "gemischte" Systeme bzw. Setups, also wenn sowohl Legacy-Geräte als auch aktuelle Hardware genutzt werden, von den veralteten Modellen "heruntergezogen" werden. Denn ist ein Gerät alt, dann sind alle Teile des Setups von der Update-Sperre betroffen.Hier will Sonos aber nachbessern und sucht derzeit eine Möglichkeit, das System zu "split­ten", damit die neuen Produkte auch weiterhin mit Feature-Updates versorgt werden können. Spence wiederholte diese Absicht und meinte, dass man Näheres in den nächsten Wochen ankündigen wird.