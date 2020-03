TCL zeigt Smartphone mit zwei Knicks, das auch ein 10-Zoll-Tablet ist

In den vergangenen Monaten gab es einen kleinen Trend zu Smartphones mit Falt-Displays. Die Technologie hat zwar noch Kinderkrankheiten, einige Hersteller, allen voran Samsung, sind davon aber mehr als überzeugt. TCL will nun einen Schritt weitergehen.

Es ist bereits Mitte Februar durchgesickert, dass der chinesische Hersteller TCL ein Smartphone mit ausziehbarem Display plant. Das Gerät soll auch kein Scharnier haben, so wie es Geräte wie Samsung Galaxy Flip und Motorola Razr besitzen. Dazu haben wir allerdings auch schon einen eigenen Artikel, dort sind bereits alle Informationen und Bilder dazu zu finden.Was bisher nicht bekannt war, ist, dass TCL ein weiteres Konzept-Smartphone im Gepäck hat und auch dieses treibt die Idee von faltbaren Displays ein gutes Stück weiter, nämlich mit einem "dreifach" faltbaren Bildschirm, das zwei Scharniere hat.Wie XDA berichtet, heißt eines ButterflyHinge und das andere DragonHinge. In einem Fall wird das Display innenliegend gefaltet, im anderen "wölbt" es sich um den Knick. Laut Hersteller soll die Lösung auch einen besonders sauberen Knick garantieren, das wird das Gerät aber erst als Prototyp zeigen müssen.Zugeklappt ergibt das Ganze quasi ein quasi herkömmliches 6,65-Zoll-Smartphone mit einer Display- und einer normalen Rückseite. Wenn man es aufklappt, dann erhält man ein 10 Zoll großes Tablet, das ein Seitenverhältnis von 20,8:9 hat.Offiziell nennt TCL das Design übrigens "tri-fold display", was allerdings etwas bis sehr missverständlich ist, da das Display lediglich zwei Mal gefaltet wird. Ob sich der Hersteller jemals Gedanken über einen echten Namen machen muss, ist offen, denn derzeit ist das Gerät nur ein Konzept. Ob und wann TCL die dazugehörigen Prototypen zeigen will, ist derzeit nicht bekannt, von einem möglichen Preis oder einer anvisierten Verfügbarkeit ganz zu schweigen.