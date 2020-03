Google Photos: Redesign entfernt Hamburger-Menü aus der Android-App

Nachdem die Google Photos-App schon seit Jahren keine umfangreichen Design-Änderungen mehr spendiert bekommen hat, hat der Such­ma­schi­nen­kon­zern jetzt ein umfangreiches Redesign veröffentlicht. Damit wird die Bedienung der Android-App wesentlich einfacher gestaltet.

Galerie zeigt mehr Bilder gleichzeitig an

Die größte Änderung stellt die Entfernung des Hamburger-Menüs dar. In der alten Version der App wurde am oberen Rand eine Suchleiste angezeigt, die auf der linken Seite von einem Hamburger-Menü ergänzt wurde. Die neue Version zeigt an der Stelle lediglich die Über­schrift "Google Photos" an. Die Position des Profilbilds hat sich allerdings nicht verändert.Unter der Überschrift ist nun der neue Bereich "Erinnerungen" zu finden. Hier werden Fotos, die am gleichen Tag der vorherigen Jahre auf­ge­nom­men wurden, zusammengefasst. In der Bil­der­ga­le­rie sind jetzt statt drei bis zu vier Fotos nebeneinander zu sehen, sodass mehr Bilder gleichzeitig angezeigt werden können.Die Suchfunktion ist nun über die am unteren Rand platzierte Menüleiste erreichbar. Somit sind hier jetzt insgesamt fünf Menüpunkte zu finden. Der Tab "Alben" wurde durch den neu­en Bereich "Bibliothek" ersetzt. Im Rahmen dieser Änderung wurde auch das entsprechende Symbol ausgetauscht. Der Unterpunkt "Bibliothek" enthält neben den Funktionen des alten "Alben"-Tabs auch einige Features, die zuvor über das nun entfernte Hamburger-Menü ge­nutzt werden konnten.Laut Android Police wird die neue Benutzeroberfläche für die Google Photos-App über ein serverseitiges Update ausgerollt. Der Rollout erfolgt in Wellen, sodass der Nutzer nichts tun kann, um die Aktualisierung schneller zu erhalten. Das neue Design dürfte jedoch in einigen Wochen für alle Nutzer zur Verfügung stehen.