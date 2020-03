Schnäppchen: Allnetflat mit 20 GB und bis zu 225 Mbit/s für 14,99 Euro

Bei Dein Handy gibt es jetzt ein besonderes Mobilfunk-Angebot für alle, die eine schnelle und günstige Allnet-Flat suchen. Dabei zahlt man jetzt für kurze Zeit für eine 20 GB LTE-Allnetflat im Netz von O2 mit maximal 225 Mbit/s nur 14,99 Euro.

Nur für kurze Zeit

Downloads mit bis zu 225 Mbit/s

Aktions-Details:

Dein Handy Allnet 20 GB LTE für 15,99 Euro im Monat

20 GB LTE-Allnetflat mit bis zu 225 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Keine Datenautomatik, keine Extrakosten

Monatlich kündbar

Drosselung auf 64 kbit/s

Anschlussgebühr in Höhe von einmalig 9,99 Euro

20 GB LTE-Allnetflat 14,99 Euro/Monat

Telefónica Deutschland

Dein Handy bietet die Rabattaktion für die Allnet-Flat von Mobilcom Debitel nur für kurze Zeit an. Dabei gibt es neben einer Telefon- und SMS-Flatrate ein LTE-Datenpaket mit 20 GB für gerade einmal 14,99 Euro - ein echtes Schnäppchen. Dazu bietet Dein Handy das Ganze mit schnellen Downloadraten von bis zu 225 Mbit/s an. Das Angebot wird im Netz von O2 real­isiert. Zudem kann man flexibel bleiben, denn es handelt sich um ein monatlich kündbares Angebot. Ähnliche Tarife kosten regulär derzeit mindestens rund 20 Euro im Monat . Bei diesem Angebot von Dein Handy wird der monatliche Paketpreis von 34,99 Euro jeden Monat um 20 Euro reduziert - so kommt man auf den günstigen Monatspreis von 14,99 Euro.Interessant ist der Tarif vor allem, da er High­speed-Internet im Netz von O2 anbietet. Man bekommt so zum einen schnelle Down­loads von bis zu 225 Mbit/s. Beim Upload sind übrigens derzeit maximal 50 Mbit/s möglich. Ab Er­reich­en des Inklusivvolumens von 20 GB drosselt der Anbieter auf 64 kbit/s im Download. Bei Buchung ist noch ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro fällig. Auch dabei kommt eine Aktion von Dein Handy zum Tragen. Es gibt 20 Euro Rabatt und 10 Euro Startguthaben, sodass man anstatt bisher 39,99 Euro nur 9,99 Euro zahlen muss. Weitere Kosten fallen aber nicht an.