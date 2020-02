Samsungs neues Galaxy Z Flip: Endlich keine Langeweile mehr

Videos automatisch starten

Mit dem neuen Galaxy Z Flip will Samsung endlich wieder bei jenen Verbrauchern landen, die ihre Geräte vor allem auch nach dem gewissen Grad an Besonderheit aussuchen. Hier hatte die Geräteklasse seit einiger Zeit nur wenig Neues zu bieten. In den ganzen Smartphone-Formfaktor zog gepflegte Langeweile ein. Mit den faltbaren Displays bietet sich nun die Chance, wieder mehr Leben in die Sache zu bringen, was die Marketing-Spezialisten hier entsprechend in Szene setzen.