Datenvolumen rauf, Preis runter: Schnäppchen bei WinSIM und Co.

Bei Drillisch purzeln derzeit wieder die Preise. Der Mobilfunkanbieter hat die eine oder andere wirklich interessante Aktion gestartet. Unter anderem gibt es für kurze Zeit 6 GB LTE mit Allnetflat für nur 7,99 Euro im Monat

WinSIM LTE All 3 GB jetzt günstiger

Datenvolumen 3 GB LTE für 6,99 statt 7,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

O2-Netz

Angebot bis 18. Februar 11 Uhr

Sim.de LTE All 2 GB jetzt günstiger

Datenvolumen 2 GB LTE für 5,99 statt 6,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis

O2-Netz

Angebot bis 21. Februar 11 Uhr

Handyvertrag.de LTE All 5 GB jetzt günstiger und mit mehr Daten

Datenvolumen 5+1 GB LTE für 7,99 statt 12,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den monatlich kündbaren Verträgen

O2-Netz

Angebot bis 18. Februar 11 Uhr

Datenvolumen rauf, Preis runter: Wer einen neuen Mobilfunktarif sucht sollte sich jetzt einmal bei den aktuellen Aktionen von Drillisch umschauen. Der Anbieter reduziert bei WinSIM, Sim.de und handyvertrag.de derzeit die monatliche Grundgebühr bei den jeweils mittleren LTE-Datenpaketen . So erhält der Kunde bei WinSIM den WinSIM LTE All 3 GB jetzt für 6,99 Euro im Monat. Bei Sim.de gibt es Sim.de LTE All 2 GB für 5,99 Euro im Monat. Das beste Angebot gibt es bei Handyvertrag. Dort kostet der LTE All 5 GB jetzt 7,99 statt 12,99 Euro. Zudem legt handyvertag.de für die gesamte Laufzeit noch 1 GB kostenlos dazu, sodass man jeden Monat 6 GB zur Verfügung hat. Alle Tarife enthalten SMS- und Telefonflatrates in alle deutschen Netze.Bei allen Angeboten hat man die Wahl, ob man sich für einen Laufzeit­ver­trag (Mindestvertrags­dauer 24 Monate) oder für einen monat­lich kündbaren Vertrag entscheidet. Die Bereit­stellung­sgebühr für Laufzeit­verträge entfällt derzeit in allen Angeboten. Bei sim.de muss man auch für die monat­lich künd­bare Variante keine Bereit­stellung bezahlen. Bei WinSIM und Handyvertrag werden 9,99 Euro einmalig fällig, wenn man den jeder­zeit kündbaren Tarif auswählt. Genutzt wird das Netz von Telefonica (O2).Seit kurzem kann man sich bei Drillisch im Übrigen auch eine eSIM bestellen. Die reduzierten Preise beziehunsgweise das Extra-Datenvolumen gelten während der gesamten Zeit, die man den Tarif nutzt.Alle Tarife haben eine sogenannnten Daten­auto­matik. Nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens wird dabei bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro automatisch nach­ge­bucht. Wer das nicht möchte, kann die Daten­auto­matik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt). Wer seine Rufnummer mit zu Drillisch bringt, bekommt außerdem zehn Euro Wechselbonus gutgeschrieben.