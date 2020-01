Google Stadia: Spiele-Streaming auf weiteren Smartphones möglich

Der Spiele-Streaming-Dienst Google Stadia dürfte zeitnah für weitere An­dro­id-Smart­phones freigeschaltet werden. Bisher war die Nutzung le­dig­lich auf hauseigenen Pixel-Modellen möglich. Besitzer diverser anderer Mobil­telefone berichten jedoch über eine mögliche Testphase.

Stadia läuft auf Smartphones von Samsung, OnePlus und Huawei

Google

Wer Spiele via Stadia unterwegs über das Smartphone streamen möchte, der musste bislang im Besitz eines Google Pixel der zweiten bis vierten Generation sein. Neben verschiedenen Möglichkeiten die Cloud-Gaming-Plattform via Root-Zugriff auf weiteren Smartphones zu ak­ti­vie­ren, scheint Google nun mit einem so genannten A/B-Test zu starten. Dabei wird Stadia sporadisch auf Nicht-Pixel-Modellen freigeschaltet und das Spiele-Streaming ermöglicht.Voraussetzung dafür soll eine aktuelle Version des Android 9- oder Android 10-Be­triebs­sys­tems sowie die Nutzung der Stadia-App sein. Mit etwas Glück ist es nach dem Start Letzterer zumindest für eine Gaming-Partie möglich, Smartphones wie das OnePlus 6T, Samsung Ga­la­xy S10e, Note 9 oder das Honor 9 zu verwenden. Diese Modelle wurden unter anderem von verschiedenen Stadia Pro-Nutzern in der Reddit-Community bestätigt. Die Freischaltung ist jedoch noch nicht von Dauer. Nach dem Beenden des Spiels oder der App verschwindet die Option bis zu einer möglichen erneuten Testaktivierung.Hinweise auf die Möglichkeit über ein Apple iPhone oder iPad an der willkürlich auf­tau­chen­den Testphase teil­zu­neh­men, verbreiteten sich bislang nicht. Experten gehen davon aus, dass sich Google zunehmend auf die Erweiterung der Stadia-Kom­pa­ti­bi­li­tät für weitere Geräte kon­zen­triert. Eine offiziellen Ankündigung könnte in den nächsten Wochen erfolgen, vor­aus­sicht­lich zeit­gleich mit der des Launch-Datums für den ge­plan­ten, kostenlosen Stadia Base-Tarif. Bis da­hin müssen Nicht-Pixel-Besitzer ohne "Root-Hack" hoffen, vom Google-System für den Smart­phone-Test auserwählt zu werden.