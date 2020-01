Sport Highlights: Jetzt auf allen Sky Q Plattformen und bei Sky Go

Die Sport Highlight-Videos der Sky Livesport-Übertragungen sind ab sofort auf allen Sky Q-Plattformen sowie bei Sky Go verfügbar. Damit starten jetzt die Zusammenfassungen aller entscheidenden Torszenen, Matchbälle oder Überholmanöver auf weiteren Geräten wie Apple TV.

Das hat der Pay-TV-Anbieter Sky jetzt angekündigt. Das Unternehmen bringt seine Sport-Zusammenfassungen nun auch für Kunden, die die Sky Go- und Sky Q-App nutzen und bietet die Highlights nicht mehr exklusiv über die Sky Q Receiver an. "Mit Sky Q und Sky Go verpassen Sportfans künftig keine entscheidenden Torszenen, Matchbälle oder Überholmanöver mehr", heißt es jetzt in der Ankündigung des Anbieters. Man kann sie jetzt mit den Sky Q Apps für Apple TV und Samsung TV, der Sky Q Mini Box sowie über die mobile App Sky Go ansehen.Alle Sky-Kunden mit einem Fußball Bundesliga Paket erhalten zudem Zugriff auf die Highlights der Sky Bundesliga Spiele und aller Spiele der 2. Bundesliga. Die Clips der Bundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2. Bundesliga kurze Zeit nach Spielende. Die Highlight Videos aller UEFA Champions League Spiele und aller DFB-Pokalspiele werden nun für alle Sky-Kunden immer kurz nach Spielende auf Abruf zur Verfügung stehen.Das Gleiche gilt für die Top-Highlights aus Handball, Tennis und Golf. Auch diese Videos werden jeweils kurz nach Ende der Liveübertragung auf Abruf verfügbar sein. Man findet die Highlights im Menüpunkt "Empfehlungen" beziehungsweise "On Demand".Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: "Die Highlightvideos sind seit der Einführung auf dem Sky Q Receiver im letzten Jahr mit vielen Millionen Abrufen ein großer Erfolg. Nun sind die wichtigsten Szenen aller Sky Livesportevents zuhause und unterwegs über jedes Gerät mit Sky Q oder Sky Go verfügbar. Für alle Sportfans gibt es damit keine bessere Plattform als Sky Q."