Captain Tsubasa - Bandai Namco kündigt neues Fußball-Videospiel an

Bandai Namco hat ein neues Videospiel vorgestellt, das auf der beliebten Anime- beziehungsweise Manga-Reihe Captain Tsubasa basiert. Der erste Trailer macht deutlich, dass sich Fans bei Captain Tsubasa: Rise of New Champions auf ein Arcade-lastiges Fußballspiel einstellen dürfen.Anders als FIFA und PES wird Captain Tsubasa: Rise of New Champions weniger auf Realismus und mehr auf Action und leicht zugänglichen Spielspaß setzen. Bandai Namco verspricht unter anderem hitzig-intensive Gefechte und eine einfache Steuerung, dank welcher sich schnelle Tore erzielen lassen. Im ersten Trailer sind auch einige der besonders effektiven Superaktionen einzelner Spieler zu sehen.Optisch setzt Captain Tsubasa: Rise of New Champions so wie viele aktuelle Anime-Adaptionen auf einen bunten Cel-Shading-Look. Einen genauen Termin hat Bandai Namco zwar noch nicht genannt, das Spiel soll aber in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen.