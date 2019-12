Sky Q erweitert individuellen Jugendschutz auf Sky Q App und Mini Box

Sky stellt ein Update für die Sky Q Mini Box, sowie für die Sky Q App auf Apple TV und Samsung Smart TVs zur Verfügung, mit der es neue Ju­gend­schutz-Einstellungen und Einstellungs-Modi gibt. Die Änderungen sind bereits seit Sommer für Sky Q und den Sky+ Receiver verfügbar.

"Mein Sky Q>Jugendschutz"

Individualisierung möglich

Die auf dem Sky Q Receiver und dem Sky+ Receiver vor einigen Monaten eingeführte Option, die Jugendschutz-Einstellungen individuell nach persönlichen Bedürfnissen anzupassen, ist nun laut dem Anbieter auch für die Sky Q Mini Box, sowie für die Sky Q App auf Apple TV und Samsung Smart TVs verfügbar.Die Kommission für Jugendmedienschutz bewertet das eingeführte Jugendschutzsystem bei Sky positiv. Sky hatte als erster Anbieter in Deutschland begonnen, hinsichtlich aller gängigen Altersfreigaben personalisierbare Jugendschutz-Einstellungen für lineares Fernsehen und On Demand-Inhalte anzubieten. Mit diesem Schritt verbessert Sky den Bedienkomfort für seine Kunden und stellt gleichzeitig sicher, dass der gesetzliche Jugendschutz in vollem Umfang eingehalten und garantiert wird.Die Jugendschutz-Einstellungen können über den Menüpunkt "Mein Sky Q>Jugendschutz" geändert werden. Zur Auswahl stehen dort der Modus "Standardmäßig", "Individuell" und "Nie". Standardmäßig bedeutet, dass die Jugendschutz-PIN für Inhalte ab 12 Jahren von 6 bis 20 Uhr abgefragt wird, für Inhalte ab 16 Jahren von 6 bis 22 Uhr und für Inhalte ab 18 Jahren von 6 bis 23 Uhr.Wer möchte, kann das nun weiter individualisieren. Man kann damit für jede Altersstufe einen Zeitpunkt für die PIN-Abfrage vorwählen, wie man es für richtig hält. Sky empfiehlt darüber hinaus, die Jugendschutz-PIN regelmäßig zu ändern und alle Einstellungen regelmäßig zu überprüfen.Alternativ gibt es noch den Modus "Nie" für die PIN-Abfrage. Dieser Modus ist vorranging für Kunden gedacht, die keine Kinder im Haushalt haben. Dann wird die PIN-Abfrage für Inhalte von FSK0 bis FSK18 komplett deaktiviert.Ausnahme bleiben Inhalte auf den Blue Movie Kanälen oder in der 18+ App. Die Erweiterung der Funktion auf die Sky Go App ist laut Sky zu einem späteren Zeitpunkt geplant, einen Termin gibt es dafür noch nicht.