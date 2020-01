Motorola Moto E6 Plus: Ja, ein wechselbarer Akku - und sonst so?

Der Smartphone-Hersteller Motorola hat sein neues Modell Moto E6 Plus im Handel und versetzt damit so manchen Nutzer in Be­gei­ste­rung - und das nicht etwa aufgrund spektakulärer neuer Technik, sondern weil das Gerät ein inzwischen sehr selten gewordenes Feature mitbringt: Einen austauschbaren Akku. Die Kollegen von ValueTech TV haben sich das Mobiltelefon aber auch hinsichtlich der übrigen Aspekte angeschaut und können sagen, ob ein Kauf lohnt.