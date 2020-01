WhatsApp: Android-Nutzer können ab sofort den Dark Mode testen

Langsam aber sicher scheint sich Facebook in den finalen Zügen für den Dark Mode des beliebten WhatsApp-Messenger zu befinden. Besitzer von Android-Smartphones mit der aktuellen Beta-Version können diesen nach langem Warten endlich ausprobieren.

So erhält man die neue WhatsApp-Beta und den Dark Mode

WhatsApp für Android: APK-Version

WhatsApp

Sowohl bei der Einführung von Apple iOS 13 , als auch bei der von Google Android 10 stand der systemweite Dark Mode beider Betriebssysteme neben vielen weiteren Funktionen im Mittelpunkt. Einige App-Entwickler lassen sich jedoch mit der Adaption einer dunklen Be­nut­zer­ober­flä­che länger Zeit als andere. Dazu gehört auch Facebook und der mit dem US-ame­ri­ka­ni­schen Konzern verbundene Messenger WhatsApp . Einen Lichtblick gibt es nun zu­min­dest für Android-Nutzer: Der Dark Mode kann in der WhatsApp-Beta ausprobiert werden.Für den neuen Dunkelmodus wird die Beta-Version 2.20.13 benötigt, die man über Googles Play Store beziehen oder sich über bekannte APK-Portale herunterladen kann. Nach der Installation oder eines Updates der WhatsApp-Beta befindet sich in den Einstellungen im Bereich "Chats / Display" eine neue Theme-Auswahl, die den Wechsel zwischen der Light- und Dark-Umgebung ermöglicht. Zudem kann das Design bei Smartphones mit Android 9 oder älteren OS-Versionen mit dem Energiesparmodus verbunden und über diesen au­to­ma­tisch aktiviert werden.Wer bereits über das aktuelle Android 10 ver­fügt, findet in den WhatsApp-Optionen eben­so die Auswahl des systemweiten Triggers (via WABetaInfo ), der sich anhand der jeweiligen Android-Einstellungen orientiert. Wann genau Facebook den Dark Mode für WhatsApp in den finalen Versionen und vor allem auch in der iPhone-Fassung implementiert, ist bisher nicht bekannt. Treten allerdings keine gravierenden Fehler auf, wäre ein Auslieferung in den näch­sten Wochen durchaus denkbar. Die APK der so genannten "Stable-Version" findet ihr in un­se­rem Download-Bereich