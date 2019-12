WhatsApp arbeitet an automatischer Löschfunktion für Gruppenchats

Der beliebte Messenger WhatsApp soll eine neue Löschfunktion für die Gruppenchats bekommen. Das Facebook-Tochterunternehmen testet die neue Option bereits seit einiger Zeit in den Betastests für die iOS- und Android- Anwendungen.

"Speichervermüllung" vorbeugen

Verschiedene Intervalle vorwählen

Die Wahl bleibt auf jeden Fall

WhatsApp für Android: APK-Version

WhatsApp Desktop - Windows-Client für den beliebten Messenger

Pixabay

Das berichten die WhatsApp-Spezialisten von WhatsApp BetaInfo und zeigen dabei ein paar Screenshots aus der aktuellen Testphase der Clients. Dabei soll der Messenger eine auto­matische Bereini­gungs­funktion für Gruppen­chats bekommen. Zumindest gibt es bereits eine solche nützliche Zusatz-Funktion für die Gruppen­chats in den jüngsten Beta-Versionen der Apps für iOS und Android. Dabei ist natürlich noch nicht be­kannt, ob es diese neu getestete Funk­tion überhaupt bis zur Veröffentlichung für die All­ge­mein­heit schafft - schon einige span­nende Features der WhatsApp-Anwend­ungen haben es nicht soweit gebracht.WhatsApp hat allerdings auf der anderen Seite in den vergangenen Jahren schon einiger solcher praktischen Aufräumfunktionen erhalten. Damit soll vor allem verhindert werden, dass zu viel Speicherplatz durch Nachrichten, Bilder und Videos belegt werden.Das praktische neue Feature für die Gruppenchats dient der automatischen Löschfunktion für Inhalte der Gruppen. In der Beta kann man dabei derzeit einen Lösch-Intervall einstellen. Dieser liegt zwischen einer Stunde und einem Jahr. Damit muss man sich nur einmalig für einen Lösch-Intervall entscheiden, der dann automatisch startet.Man kann die Funktion alternativ aber auch deaktivieren, wenn man keine auto­mati­sierten Lösch­ungen durch­führen lassen möchte, sondern nur manuelle Bereini­gung vornehmen will.Die ersten Hinweise für die neue Funktion befanden sich dabei schon in der WhatsApp Beta für Android in Version 2.19.275. In der Version 2.19.348 wurde das Feature dann in "Delete Messages" umbenannt. Die Funktion war dabei zunächst vor allem für die Einzel-Chats zu sehen.