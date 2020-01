Warner Bros. will mit KI Erfolgsquote für Kinofilme vorab berechnen

Nur was Erfolg an den Kinokassen verspricht, soll künftig abgedreht werden: Das Filmimperium von Warner Bros. will in Zukunft von einer KI entscheiden lassen, welche Filme letztendlich produziert werden und welche nicht.

Das System ist schnell, flexibel, aber ohne Bauchgefühl

Das berichtet das Online-Magazin Hollywood Reporter und bezieht sich dabei auf einen Vertrag, den Warner Bros. mit dem Unternehmen Cinelytic abgeschlossen haben soll. Die Künstliche Intelligenz soll dabei die Entscheidungen der Manager überprüfen und die Erfolgschancen von Filmen besser bewerten. Die KI wird dafür mit allerlei Daten gefüttert und soll auch temporäre Trends und die aktuelle Beliebtheit der möglichen Schauspieler mit einbeziehen."Das System kann in Sekundenschnelle berechnen, wofür ein Mensch früher tagelang brauchte, wenn es um die allgemeine Bewertung von Filmpaketen oder den Wert eines Stars ging", erklärte der Cinelytic-Gründer, Tobias Queisser in einem Interview mit Hollywood Reporter. Man kann die KI zudem immer mit weiteren Daten füttern und so die Prognosen präzisieren, natürlich ohne den Faktor Mensch, der nicht unvoreingenommen an die Auswertung gehen kann. Die KI soll dabei nur noch eine letzte Hilfestellung sein, denn weiterhin geht es bei den Erfolgsaussichten von Kinohits um die Kreativität, Einzigartigkeit und Tiefgang der Story und der Schauspieler."Künstliche Intelligenz klingt beängstigend. Aber im Moment kann eine KI keine kreativen Entscheidungen treffen", so Queisser. "Was sie gut kann ist Zahlen zu zermalmen und riesige Datensätze aufzuschlüsseln und Muster zu zeigen, die für den Menschen nicht sichtbar wären. Aber für kreative Entscheidungen braucht man immer noch Erfahrung und Bauchgefühl."Warner Bros. verspricht sich von der Mithilfe durch die KI einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz - ist aber auch nicht das erste Unternehmen in der Filmbranche, das auf die Idee gekommen ist.