Windows 7-Support endet: Jetzt auf ein Windows 10-Gerät wechseln

In wenigen Tagen endet der Support für das beliebte Microsoft-Be­triebs­sys­tem Windows 7. Spätestens jetzt wird es Zeit für einen Wechsel hin zu Win­dows 10 oder gar für die Anschaffung eines neuen Notebooks. Saturn informiert über den Ablauf und senkt die Preise vieler Geräte.

Saturn hilft euch weiter: Egal ob Umzug, Neuinstallation oder Geräteneukauf

Insight WinFuture: Windows 7 noch immer auf vielen Geräten vorhanden

Mit einem Laptop-Schnäppchen von Saturn

Die glorreiche Zeit von Windows 7 nähert sich dem Ende . Nach 10 Jahren beendet Microsoft am 14. Januar den Support für das auch heute noch weit verbreitete Betriebs­system. Doch was bedeutet das für Besitzer von Laptops und Desktop-PCs mit der in die Jahre ge­kom­me­nen Version? Zum einen wird Microsofts Kun­den­dienst bei technischen Problemen keine Hilfe mehr anbieten. Ebenso wird es nach dem Stichtag keine weiteren Software- und Si­cher­heits­up­dates für Windows 7 geben. Und genau hier liegt das größte Problem für Anwender.PCs mit Windows 7 Betriebssystem können zwar weiterhin verwendet werden, doch ohne die passenden Updates setzt man sich auf Dauer einem erhöhten Risiko für Viren und Malware aus. Zudem wird sich Microsoft nicht mehr mit der Problembehebung vorhandener Fehler be­schäf­ti­gen. Der sicherste Weg ist der Wechsel auf das jüngste Windows 10 . Und da Windows 7 meist in Verbindung mit alter Hardware steht, kommt für viele Nutzer wahrscheinlich auch ein Neukauf moderner Geräte in Frage.Der Elektronikhändler Saturn und die Deutsche Technikberatung lassen ihre Kunden nicht im Stich und schalten eine spezielle Aktionsseite zum Lebensende von Windows 7 . Hier will man nicht nur besonders günstige Laptops mit Windows 10 bewerben, sondern Interessenten zu­dem durch den am Ende des Tages doch recht einfachen Wechselprozess begleiten. Das Si­chern von Daten und Umziehen für ein zu­kunfts­si­che­res Betriebs­system nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, ebenso wenig wie das Einrichten eines neuen Notebooks.Günstig bietet Saturn unter anderem das neue Acer Swift 3 mit Windows 10 Home an. Zur Aus­stat­tung des 14-Zöllers gehören ein Full-HD-Display, ein aktueller Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Ar­beits­spei­cher und eine schnelle, 1 TB große SSD. Für den Preis von 799 Euro sind na­tür­lich auch moderne Funktionen wie WLAN-ax (Wi-Fi 6) und ein USB-C-Anschluss (USB 3.1 Gen2) mit von der Partie. Oder aber man greift zum kompakten 13-Zoll-Notebook der HP En­vy x360-Reihe und sichert sich für 899 Euro Tablet und Laptop in einem einzigen System.In den letzten zwei Jahren haben sich die meisten WinFuture-Leser von Windows 7 ver­ab­schie­det und die Download-Zahlen der Windows 10 ISO-Dateien steigt an. Doch auch im Dezember besuchten uns noch rund 15 Prozent der Desktop-Nutzer von einem Windows 7 PC aus. Im World Wide Web ist die Anzahl noch deutlich höher. Di­ver­se Statistiken sprechen davon, dass fast 30 Prozent der Windows-Besitzer mit dem bald recht an­fäl­li­gen Windows 7 unterwegs sind. Hersteller bekannter An­ti­vi­ren-Software vermelden sogar bis zu 40 Prozent.